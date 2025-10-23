€ 5.0831
Data publicării: 09:56 23 Oct 2025

Incident grav în Germania: Poliția a împușcat un soldat în timpul unui exercițiu militar ținut secret. Au crezut că e un atac real
Autor: Doinița Manic

exercitiu germania Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Incident bizar în Germania. un soldat a fost împușcat din greșeală de poliție, în timpul unui exercițiu militar despre care oamenii legii habar nu aveau.

Un exercițiu militar al armatei germane a degenerat miercuri într-o situație haotică, după ce un soldat a fost împușcat și rănit accidental de polițiști. Incidentul s-a produs la Erding, în Bavaria, și a implicat unități ale poliției militare germane, scrie Express.

Potrivit unui comunicat al armatei, poliția militară desfășura unul dintre cele mai mari și mai complexe exerciții din ultimii ani. Aproximativ 500 de soldați se antrenau în spații publice pentru un scenariu de apărare în zona orașului München. Exercițiul – denumit „Marshal Power 2025” – includea și participarea a circa 300 de polițiști, pompieri și salvatori.

Problema este că nici locuitorii din zonă, nici poliția din Erding nu ar fi fost informați despre aceste activități, deci nu știau ce se întâmplă în acea zonă.

Localnicii s-au speriat și au sunat la Poliție. Când oamenii legii au ajuns la fața locului a început haosul

Localnicii s-au alarmat când au observat persoane mascate, înarmate, ascunse în clădiri, așa că au alertat imediat poliția, care a declanșat o operațiune de intervenție de amploare, scrie Bild.

Când polițiștii au ajuns la fața locului, militarii au deschis focul cu gloanțe oarbe, crezând că este vorba despre o parte a exercițiului. Crezând că sunt atacați, ofițerii de poliție au ripostat cu muniție reală. Un soldat a fost rănit la față de un glonț, suferind o zgârietură, și a fost transportat cu elicopterul la spital pentru investigații suplimentare.

Zona a fost izolată, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cum a fost posibilă această confuzie gravă. Poliția a transmis că nu există și nu a existat niciun pericol real pentru populație, încercând astfel să-i liniștească localnici.

Exercițiul are loc pe fondul unor incidente recente cu drone neidentificate observate în apropierea Aeroportului din München, care au dus chiar la închiderea temporară a acestuia. Pe 2 octombrie, mai multe astfel de aparate au fost văzute în zona aeroportului și în localitățile învecinate, inclusiv Freising și Erding, au precizat autoritățile germane.

