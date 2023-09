Începe Strada de C’ Arte. 12 ani de cultură urbană

„Ca în fiecare an, instituția devine locul de întâlnire al artelor, urmărind un flux intens de manifestări, desfășurate sub sloganul bucuria culturii urbane: concerte, lansări de carte, expoziții, teatru, ateliere pentru copii, proiecții de film & performance-uri, la care se adaugă întâlniri cu scriitorii, dezbateri între specialiști și nelipsitele tururi ghidate, pentru a descoperi istoria și arhitectura bibliotecii. Anul acesta, strada de carte.ro își propune să consacre Biblioteca Centrală Universitară Carol nu doar ca loc de studiu, ci și ca loc preferat de socializare pentru studenți și absolvenți, încurajând inițiativele acestora prin colaborarea cu: ELSA - Asociația Europeană a Studenților la Drept, care vine în întâmpinarea colegilor din anul întâi cu evenimentul Fresher’s Week, Alumni FABIZ - ASE, care se reunesc Back to the library și absolvenți ai Facultății de Arte -Universitatea Hyperion, care pun în scenă o piesă de teatru.”

Menținerea apetitului pentru lectură și cultură. Intrarea liberă

„Mireille Rădoi, directorul general al Bibliotecii Centrale Universitare Carol I, a descris ediția de anul acesta ca fiind „o nouă oportunitate de a deschide și menține apetitul pentru lectură și cultură. Conceptul festivalului pornește de la ideea de cadru prietenos, care pune la dispoziție activități variate, aduce invitați din arii de interes pentru toate categoriile de vârstă și folosește vizualuri moderne. Prin astfel de metode reușim, cu fiecare ediție, să împachetăm conținuturi serioase în ambalaje atractive și să le livrăm unei audiențe diversificate, cu potențial de a deveni prieteni de durată ai bibliotecii.”

Programul complet poate fi consultat accesând codul QR din materialele de promovare, iar intrarea la cele 30 de evenimente este liberă.” anunță BCU Carol I într-un comunicat.

