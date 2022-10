Începând de luni se dau subvenţiile pentru fermieri, în avans! Daea: Suntem pregătiţi pentru virarea a 1,3 miliarde euro

"Începând de luni vom acorda subvenţiile în avans, atât pentru producţia vegetală cât şi pentru zootehnie. Suntem pregătiţi pentru virarea a 1,3 miliarde euro către cei 790.000 fermieri români", a scris, miercuri, Daea, pe pagina sa de Facebook.



Acesta s-a aflat pe şantier la sistemul de irigaţii Giurgiu-Răsmireşti, la punctul de lucru de la SPA Pietrişu, împreună cu directorul general al ANIF, Cornel Popa, pentru a urmări stadiul lucrărilor de investiţii privind impermeabilizarea canalelor, reabilitarea staţiei de pompare şi lucrările de decolmatare de la Dunăre.



"Am urmărit ritmul de execuţie având în vedere condiţiile prielnice pentru efectuarea lucrărilor ce ne dau posibilitatea să le realizăm la timp şi chiar în avans. Din discuţiile de la faţa locului am fost încredinţaţi de constructor că aceste lucrări vor fi finalizate cu un an mai devreme, asigurându-l la rândul nostru, că îi punem la dispoziţie sumele necesare prevăzute în contract. Urmărim în fiecare zi ritmul în care se desfăşoară lucrările de reabilitare a sistemului de irigaţii din cele 26 şantiere de lucru", a subliniat oficialul MADR.



Ministrul a menţionat că ploile căzute în ultima perioadă creează condiţii pentru lucrarea solului. "Timpul ne ajută să executăm atât lucrările de investiţii, cât şi cele din câmp, privind însămânţarea culturilor din aceasta toamnă", a mai scris ministrul pe pagina sa de socializare.

Aplicația ROM Fermier

Aplicația ROM Fermier este proiectată pentru a fi utilizată pe tablete sau telefoanele mobile cu Android sau cu iOS (iPhone Apple) și pe PC (desktop, laptop). Pe telefoane aplicația are avantajul de a accesa registrul exploatației în orice moment, chiar și din teren, fără legătură mobilă la internet. Pentru încărcarea ultimei versiuni a registrului de exploatație, actualizat de către medicul veterinar cu formularele F1, F2 sau F3, aplicația trebuie să aibă o legătură la internet.

Aplicația a fost gândită și construită în mod special pentru o utilizare cât mai simplă de către oricine este obișnuit cu utilizarea unui telefon inteligent. Instalarea pe telefon/tabletă se face prin deschiderea următoarei pagini web și apoi selectarea opțiunii de “Adaugă la ecranul de pornire” (Add to Home Screen): https://app.delta.ro/fermier

Autorizarea accesului la propria exploatație se face prin introducerea de către proprietar la inițializarea aplicației a trei elemente de identificare: codul exploatației, ultimele 4-5 cifre din codul numeric personal (CNP) al proprietarului exploatației și ultimele 4-5 cifre dintr-o crotalie a unui animal existent la momentul acela în exploatație, în BND. Prin intermediul aplicației fiecare beneficiar care își cunoaște codul exploatației și CNP/CUI poate extrage informații referitoare la exploatația zootehnică, inclusiv despre o crotalie anume.

