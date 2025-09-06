În Grecia, reforma fiscală se face prin reduceri de taxe de 1,9 miliarde de dolari

Grecia implementează reduceri de impozite de 1,9 miliarde de dolari printr-o reformă istorică a veniturilor

Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a anunțat reduceri masive de taxe pe venit, în valoare de 1,6 miliarde de euro (1,88 miliarde de dolari), în discursul său anual privind politica economică, susținut la Târgul Internațional de la Salonic.

Reformele vizează familiile cu copii, tinerii angajați, proprietarii de locuințe și pensionarii, în contextul în care guvernul încearcă să contracareze criza prelungită a costului vieții și scăderea sprijinului public.

„Stabilitatea fiscală este fundamentul politicii noastre”, a declarat Mitsotakis, subliniind că dividendele creșterii economice ar trebui să revină cetățenilor prin taxe mai mici, nu prin ajutoare. El a menționat că administrația sa a eliminat deja 72 de taxe și a promis cea mai amplă reformă a impozitului pe venit de la tranziția Greciei la democrație în 1974, scrie Greek Reporter.

Principalele reforme fiscale







Reduceri pentru familii: Pentru venituri între 10.000–20.000 € (11.719–23.438 $), impozitul scade de la 22% la 18% pentru familiile cu un copil, 16% pentru familiile cu doi copii, 9% pentru cele cu trei și zero pentru familiile cu mai mulți copii. O gospodărie cu trei copii și un venit de 20.000 € va economisi anual aproximativ 1.300 € (1.523 $).

Sprijin pentru veniturile medii: Pentru câștiguri între 40.000–60.000 € (46.876–70.314 $), se introduce o nouă cotă de 39%, în locul celei actuale de 44%.

Scutire pentru tineri: Angajații de până la 25 de ani, cu venituri anuale de 20.000 € (23.500 $), nu vor plăti impozit pe venit, economisind până la 2.480 € (2.910 $).

Măsuri privind locuințele și proprietățile

Guvernul introduce o cotă de 25% pentru veniturile din chirii cuprinse între 12.000–24.000 € (14.062–28.125 $) și anunță planuri de construire a 2.000 de apartamente pe foste terenuri militare — 25% rezervate personalului din armată și 75% cetățenilor fără prima locuință.

Mitsotakis a mai promis reducerea la jumătate a impozitului pe proprietate în satele cu sub 1.500 de locuitori până în 2026 și eliminarea lui completă în 2027.

Sprijin pentru pensionari și funcționari publici



„Diferența personală” din pensii — o ajustare tranzitorie introdusă în perioada programelor de salvare financiară — va fi redusă la jumătate până în 2026 și eliminată complet în 2027, beneficiind de aceasta 671.000 de pensionari.

Personalul militar și diplomatic va primi majorări salariale pe baza unei noi grile de plată. Totodată, se vor acorda deduceri suplimentare pentru investițiile în apărare, care ar putea ajunge la 150 de milioane € (175,7 milioane $).

Mitsotakis a prezentat patru reforme pe termen lung, ce necesită consens politic larg:

1. Introducerea unui bacalaureat național pentru admiterea la universitate,

2. Modernizarea sistemului public de sănătate,

3. Simplificarea reglementărilor urbanistice și finalizarea cadastrului național,

4. O strategie energetică națională pentru a asigura energie accesibilă și independență.

„Anii 2026 și 2027 sunt repere, dar destinația noastră este 2030”, a spus premierul grec, prezentând reducerile de taxe și reformele ca parte a unei strategii mai ample de consolidare a creșterii economice, sprijin pentru familii și modernizare a statului.

În contrast, România aplică în 2025 o reformă fiscală orientată spre creșterea taxelor, justificată de guvern prin nevoia de a acoperi deficitul bugetar și de a respecta angajamentele cu Comisia Europeană.

