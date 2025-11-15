€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Stiri În Antikythera, o insulă grecească, Biserica vrea să plătească oamenii să se stabilească acolo. 18.000 de euro de persoană
Data actualizării: 23:45 15 Noi 2025 | Data publicării: 22:15 15 Noi 2025

În Antikythera, o insulă grecească, Biserica vrea să plătească oamenii să se stabilească acolo. 18.000 de euro de persoană
Autor: Florin Răvdan

grecia ziua de munca 13 ore Foto: Unsplash
 

Biserica Ortodoxă Greacă pune la bătaie 18.000 de euro de persoană pentru a atrage noi rezidenţi în insula Antikythera, din Marea Egee.

Concret, reprezentanţii Bisericii vor să ofere fiecărui nou rezident o rentă viageră de 500 de euro pe lună, timp de trei ani, ceea ce ar însemna că la final noii locuitori vor fi încasat suma de 18.000 euro. 

Totul pentru a revigora comunitatea în scădere de pe insulă. Biserica Ortodoxă Greacă este casă pentru 24 de rezidenţi care stau tot anul pe insulă. În timpul verii, numărul lor creşte la 65. 

Mulţi dintre tinerii de pe insulă se mută în alte locaţii în căutarea unor locuri de muncă mai bine plătite. În urmă cu 40 de ani, pe insulă locuiau 300 de persoane. 

Primarul Andreas Harhalakis a declarat că "avem nevoie de familii tinere, suficient de mari pentru a reînvia Antikythera şi pentru a o umple de voci de copii". 

Până în 2024, când s-a redeschis, singura şcoală de pe insulă nu mai funcţionase de 24 de ani. O familie tânără s-a mutat pe insulă, însă, iar instituţia a fost redeschisă. Conform Greek City Times, patru familii s-au mutat pe insulă în 2023. 

Cei interesaţi ar putea avea şanse mai mari să beneficieze de oferta Bisericii Ortodoxe dacă sunt pricepuţi la meserii care pot contribui la economia insulei, precum brutăritul, pescuitul sau construcţii. 

Pe insulă este o singură cafenea care este deschisă pe tot parcursul anului. Această cafenea este şi magazin, dar şi hostel pentru vizitatori, scrie publicaţia Express

Pe Antikythera se poate ajunge cu feribotul de pe insula apropiată Kythira sau din portul Kissamos din Creta. 


 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

grecia
insula
biserica ortodoxa
antikythera
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 38 minute
România pierde cu Bosnia în preliminariile CM2026 şi ratează locul 2 în grupă. Locul la baraj, asigurat de Liga Naţiunilor
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Viteză de 160 km/h pe calea ferată, dacă România face investiţiile din PNRR. De la Bucureşti la Cluj în trei ore
Publicat acum 2 ore si 7 minute
În Antikythera, o insulă grecească, Biserica vrea să plătească oamenii să se stabilească acolo. 18.000 de euro de persoană
Publicat acum 2 ore si 33 minute
Incendiu puternic la o pensiune din Mahmudia, județul Tulcea
Publicat acum 3 ore si 12 minute
Candidatura lui Ciprian Ciucu, validată de BEM. Mesajul transmis
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Noi 2025
Lia Savonea, scandal privind Acordul pentru Justiție. „Judecătorule, înapoi la CARTE, că ne faci tagma de râs”
Publicat pe 13 Noi 2025
Cine face parte din „mafia imobiliară”? Două nume cerute
Publicat pe 14 Noi 2025
Cum i-a jignit Ilie Bolojan pe magistrați
Publicat pe 13 Noi 2025
Cine ar putea fi „moștenitorul” lui Daniel Băluță la Sectorul 4: „Va fi un primar mai bun decât mine” - FOTO în articol
Publicat pe 13 Noi 2025
Două vești BUNE pentru economia României! Adrian Negrescu: Este o gură de oxigen nesperată
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close