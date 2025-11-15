În Antikythera, o insulă grecească, Biserica vrea să plătească oamenii să se stabilească acolo. 18.000 de euro de persoană

Concret, reprezentanţii Bisericii vor să ofere fiecărui nou rezident o rentă viageră de 500 de euro pe lună, timp de trei ani, ceea ce ar însemna că la final noii locuitori vor fi încasat suma de 18.000 euro.

Totul pentru a revigora comunitatea în scădere de pe insulă. Biserica Ortodoxă Greacă este casă pentru 24 de rezidenţi care stau tot anul pe insulă. În timpul verii, numărul lor creşte la 65.

Mulţi dintre tinerii de pe insulă se mută în alte locaţii în căutarea unor locuri de muncă mai bine plătite. În urmă cu 40 de ani, pe insulă locuiau 300 de persoane.

Primarul Andreas Harhalakis a declarat că "avem nevoie de familii tinere, suficient de mari pentru a reînvia Antikythera şi pentru a o umple de voci de copii".

Până în 2024, când s-a redeschis, singura şcoală de pe insulă nu mai funcţionase de 24 de ani. O familie tânără s-a mutat pe insulă, însă, iar instituţia a fost redeschisă. Conform Greek City Times, patru familii s-au mutat pe insulă în 2023.

Cei interesaţi ar putea avea şanse mai mari să beneficieze de oferta Bisericii Ortodoxe dacă sunt pricepuţi la meserii care pot contribui la economia insulei, precum brutăritul, pescuitul sau construcţii.

Pe insulă este o singură cafenea care este deschisă pe tot parcursul anului. Această cafenea este şi magazin, dar şi hostel pentru vizitatori, scrie publicaţia Express.

Pe Antikythera se poate ajunge cu feribotul de pe insula apropiată Kythira sau din portul Kissamos din Creta.



