Imagini rare cu un motan sălbatic, surprinse în Parcul Național Semenic - Video în articol

Romsilva a publicat imagini rare cu un motan sălbatic, surprinse în Parcul Național Semenic - Cheile Carașului

"Am venit, am marcat, am plecat.Un motan sălbatic (Felis silvestris) își marchează teritoriul și este înregistrat de camera de monitorizare a faunei pe care colegii noștri de la Romsilva - Parcul Național Semenic - Cheile Carașului au montat-o într-un tunel prin care trecea o fostă cale ferată forestieră din parc. Pisica sălbatică este un animal solitar care vânează mai mult noaptea, hrănindu-se cu mamifere mici şi păsări.

Detalii despre pisica sălbatică

Pisica sălbatică se împerechează în lunile februarie-martie iar după o gestație de aproximativ 70 de zile aceasta naște 2-4 pui, fiind capabili după numai o luna să-și urmeze mama la vânătoare și după 3 luni să vâneze singuri. Masculul nu participă la creșterea puilor, toată grija revenind femelei. In ambianța sa nativă, această specie se obișnuiește ușor cu arii diverse de răspândire, preferând îndeosebi pădurile liniștite, cât mai întinse cu arborete bătrâne sau hățișuri.

La maturitate, pisica sălbatică poate avea o greutate de 8 kilograme și un corp lung de până la 70 de centimetri lungime, lungimea cozii atingând 35 de centimetri. Are un teritoriu de vânătoare de peste 300 de hectare şi se hrăneşte cu mamifere mici şi păsări. Chiar dacă seamănă cu pisica domestică, pisica sălbatică are întotdeauna fondul cenușiu tigrat cu dungi negre, deosebindu-se de pisica domestică prin mărime, părul mai lung, forma cozii și forma petelor de pe coatele picioarelor. Coada este cilindrică si groasă pana la vârf, prezentând 4-8 inele, din ce în ce mai estompate, care devin incomplete spre baza cozii.

Parcul Național Semenic - Cheile Carașului, unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, este situat în sud-vestul țării, în județul Caras-Severin, și are o suprafață de 36.051 hectare", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Romsilva.

