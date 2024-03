Imagini din război. Ucraina lovește cu drone rafinăriile Rusiei - VIDEO

Drone ucrainene au lovit două rafinării de petrol ale Rosneft în regiunea Samara, a declarat guvernatorul regiunii, Dmitri Azarov. Nu au fost victime, dar un incendiu a fost declanșat la una dintre rafinării, mai transmite Dmitri Azarov, conform Reuters.

Rafinăria Syzran din regiunea aflată pe fluviul Volga a luat foc, iar atacul asupra rafinăriei Novokubyshev a fost oprit, a transmis Azarov într-o declarație transmisă pe aplicația Telegram. Muncitorii de la ambele rafinării au fost evacuați.

Imagini video neverificate, postate pe Internet, înfățișează ceea ce pare a fi un incendiu de proporţii la rafinăria Syzran, în timp ce serviciile de urgenţă acţionează la faţa locului.

⚡️Oil refineries continue to burn in ????????Russia.



At 6 o'clock in the morning, unknown strike drones attacked two refineries in the ????????Samara region at once



The first drone attacked the territory of the oil refinery in Syzran. A fire started there.



At the same time, several other… pic.twitter.com/dTBCjipor2