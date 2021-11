I-a fost vândută casa fără să știe. Pățania unui britanic

Un bărbat a fost cu adevărat șocat când s-a întors acasa și a găsit locuința fără mobilier, scrie BBC. Se pare că imobilul a fost vândut fără știrea lui. După ce a fost alertat de vecini, reverendul Mike Hall a mers cu mașina spre Luton și a găsit lucrări de construcție în curs și un nou proprietar care a spus că a cumpărat casa.

O investigație a BBC a constatat că identitatea lui Hall a fost furată și folosită pentru a vinde casa și pentru a încasa veniturile. Poliția i-a spus inițial că nu este fraudă, dar acum investighează.

Luminile erau aprinse, deși proprietarul era plecat

Hall, care era departe de proprietate și lucra în nordul Țării Galilor, a spus că a primit un apel de la vecinii săi pe 20 august, spunând că cineva se afla în casă și că toate luminile erau aprinse. În dimineața următoare, a pornit spre casă.

„M-am dus la ușa din față, am încercat cheia mea în ușa din față, nu a funcționat și un bărbat mi-a deschis ușa din față”, a declarat acesta pentru You and Yours de la BBC Radio 4. „L-am împins într-o parte și am intrat pe proprietate. Chiar nu știam ce face acolo. Șocul de a vedea casa complet lăsată fără mobilier, tot mobilierul, covorul, draperiile, totul, era în afara casei”.

Bărbatul a spus că sunt în curs o serie de lucrări de construcție, la care Hall i-a răspuns: „Nu am vândut casa. Aceasta este încă proprietatea mea”.

Hall a sunat la poliție, iar constructorul a plecat și s-a întors cu tatăl noului proprietar, care a spus că a cumpărat casa terasată în iulie, adăugând: „Acum este proprietatea mea”.

„O chestiune civilă”

Hall a spus: „Am încercat apoi să accesăm documentația de carte funciară online pentru a afla al cui nume a apărut...și, de fapt, din 4 august, apărea numele acestui bărbat. La acel moment, poliția a spus: „Ei bine, nu mai putem face nimic aici. Aceasta este o chestiune civilă; trebuie să părăsiți casa și să vă contactați avocații.”

Hall a încercat să contacteze poliția online, dar a primit același răspuns.

„Am fost șocat, după ce am văzut casa în starea în care era, eram oricum într-o stare de șoc, dar apoi să mi se spună de poliție că ei nu cred că s-a comis o infracțiune aici a fost pur și simplu incredibil”, a mai zis reverendul.

BBC l-a pus pe domnul Hall în legătură cu echipa specializată pe fraudă a poliției din Bedfordshire, care a început o anchetă. O purtătoare de cuvânt a spus că nu au existat arestări.

„Vom coopera”

Odată ce casa a fost vândută noului proprietar pentru 131.000 de lire sterline de către persoana care se dădea drept reverendul Hall, noii proprietari au deținut-o în mod legal. Avocații implicați în tranzacția imobiliară au spus că există o investigație a poliției în curs și că nu este oportun să comenteze chestiunea.

„Vom continua să cooperăm cu poliția și să ne respectăm obligațiile profesionale”, a spus firma, pe care BBC a ales să nu o numească.

Registrul funciar a plătit un total de 3,5 milioane de lire sterline în compensație pentru fraudă anul trecut.

Într-un comunicat al Registrului, se comunica: „Colaborăm cu profesioniști, cum ar fi avocații, și ne bazăm pe aceștia și pe verificările pe care le fac pentru a identifica încercările frauduloase de a uzurpa identitatea proprietarilor de case. În ciuda eforturilor noastre, în fiecare an înregistrăm un număr foarte mic de tranzacții frauduloase”.