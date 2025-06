Horia Constantinescu îl acuză direct pe Piedone, după ce l-a mutat din Constanța la Ialomița. Susține că a fost redus la tăcere

Şeful Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Constanţa, Horia Constantinescu, este mutat temporar, printr-o dispoziţie emisă miercuri de ANPC, la structura similară din judeţul Ialomiţa. Constantinescu este de părere că, prin decizia centrală, se încearcă reducerea sa la tăcere, acuzând o acțiune coordonată de intimidare.

Potrivit deciziei ANPC, Horia Constantinescu se mută temporar, pentru 6 luni, la conducerea CJPC Ialomiţa, "având în vedere experienţa profesională şi profesionalismul de care a dat dovadă" pe parcursul activităţii desfăşurate în cadrul CJPC Constanţa, mutare ce are drept scop "eficientizarea activităţii" şi la comisariatul ialomiţean.

Constantinescu îl acuză pe Cristian Popescu Piedone de complot cu primarul



”Toate sesizările şi avertizările publice pe care le-am făcut de-a lungul timpului - de la neregulile din transportul public constănţean, la starea din trenuri şi gări, capacele de canal nealiniate, stâlpii de iluminat periculoşi, până la furtul din mâncarea copiilor şi pericolul locurilor de joacă din incinta unităţilor de învăţământ - nu sunt întâmplătoare. Am adus în atenţia publicului şi autorităţilor ilegalităţile tolerate sau ascunse de pe litoralul românesc: Construcţii improvizate în zonele de plajă; Activităţi comerciale desfăşurate fără documente; Construcţii nedeclarate care aduc prejudicii directe statului. Am vorbit deschis despre conivenţa administraţiilor locale cu grupuri de interese, despre avize date cu bună ştiinţă în afara cadrului legal şi despre lipsa de reacţie a unor instituţii cheie”, a spus şeful CJPC Constanţa, Horia Constantinescu.



Potrivit acestuia, "coincidenţele nu mai pot fi ignorate".





"Faptul că toate aceste semnale publice, urmate de întâlnirea 'de taină' dintre VC (n.r. - primarul Constanţei, Vergil Chiţac) şi CP (iniţialele sunt bine cunoscute) (n.r. - şeful ANPC, Cristian Popescu Piedone), par să fi declanşat o acţiune coordonată de intimidare şi reducere la tăcere, nu mai poate fi tratat ca simplă speculaţie. Este un atac direct asupra celor care deranjează sistemul, a celor care aleg să spună adevărul şi să lupte împotriva corupţiei şi incompetenţei", a afirmat Constantinescu.



El şi-a încheiat "avertizarea publică" spunând: "Nu mă voi opri. Iar cei care cred că tăcerea mea poate fi cumpărată sau impusă nu mă cunosc".

Constantinescu, la cuțite cu micii proprietari de pe litoral

În fapt, este cunoscut publicului că, în plin sezon, Horia Constantinescu era la cuțite cu proprietarii de magazine alimentare din stațiuni. Comisarul șef adjunct al CJPC Constanța, Horia Constantinescu, a înaintat o adresă primăriilor de pe coasta Mării Negre. Constantinescu i-a înștiințat că este interzisă autorizarea magazinelor alimentare în stațiuni, invocând prevederile Hotărârii de Guvern nr. 559/2001.

Un comerciant care deține un magazin pe litoral a vorbit pentru DC News, sub protecția anonimatului, despre abuzurile, care, în opinia sa, vor falimenta litoralul românesc, care este deja "cu un picior în groapă".

"Hotărârârea de Guvern nr. 559/2001 nu a fost pusă în aplicare până anul acesta. Ne-a înștiințat pe 15 mai, adică să nu avem timp să facem ceva. Am afacerea mea personală, respectiv un magazin alimentar. Doresc să aduc în fața opiniei publice abuzurile pe care le face, în special, Horia Constantinescu, nu ANPC ca instituție. ANPC nu ne-a controlat niciodată pe baza Hotărârii de Guvern nr. 559/2001. Am fost controlați, amendați, avertizați atâția ani și nu ne-a spus nimeni de această hotărâre. De ce nu a fost pusă în aplicare Hotărârârea de Guvern nr. 559/2001 acum 1 an sau acum 2 ani?

Litoralul românesc și așa este cu un picior în groapă, iar cu închiderea magazinelor alimentare se pune cruce. Este un abuz, am fost înștiințați pe 15 mai 2025 de aplicarea Hotărârii de Guvern nr. 559/2001, ca să nu mai avem timp de altceva.

