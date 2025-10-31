Halloween de coșmar într-un cartier rezidențial: Un minor de 13 ani l-a înjunghiat pe un bărbat după ce a fost alungat de la colindat

Un incident violent a avut loc în noaptea de vineri, în cartierul rezidențial Green City din județul Ilfov, unde un bărbat a ajuns la spital după ce a fost înjunghiat.

Potrivit informațiilor transmise printr-un apel la 112, victima a fost atacată în apropierea propriei locuințe. Polițiștii sosiți la fața locului au descoperit că agresorul este un copil de doar 13 ani, aflat la colindat de Halloween împreună cu alți doi prieteni.

Între minor și bărbat ar fi izbucnit un conflict

Conform primelor date, între minor și bărbat ar fi izbucnit un conflict după ce acesta din urmă i-ar fi reproșat copilului că a mai venit și în alte seri la colindat. În urma disputei, băiatul a scos un cuțit și l-a lovit pe bărbat în spate.

Arma a fost recuperată de anchetatori, iar minorul a fost reținut pentru audieri. Victima a fost transportată de urgență la spital, unde a primit îngrijiri medicale. Poliția continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele atacului, potrivit România TV. Mai multe surse susțin că părinții copilului ar fi cunoscuți în Ilfov ca fiind periculoși.

Comunicatul Poliției

"La data de 31 octombrie a.c., în jurul orei 20:07, polițiști din cadrul Poliției Orașului Măgurele au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că, în comuna 1 Decembrie, o persoană ar fi fost agresată fizic cu un obiect tăietor înțepător.

În baza sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului în scurt timp, unde au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă.

În urma verificărilor, s-a constatat că un minor de 13 ani l-ar fi agresat fizic pe un bărbat de 41 de ani.

Echipajele medicale ajunse la fața locului i-au acordat primele îngrijiri medicale, bărbatul fiind ulterior transportat la spital.

Persoana bănuită de comiterea faptei se află la acest moment în custodia polițiștilor.

Cercetările sunt continuate de polițiști în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu", menționează comunicatul Poliției.

CITEȘTE ȘI: Ce reprezintă, de fapt, Halloween azi