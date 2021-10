Guvernul Ciucă. Firea vrea ca PSD să ia funcții! Mesajul pe care l-a transmis către partid

În acest context, duminică seara, Gabriela Firea a fost întrebată dacă vrea ca PSD să sprijine Guvernul Ciucă și în ce condiții. Ea a sugerat următorul mesaj către colegii ei din PSD, în direct, la B1 TV: că partidul trebuie să ia funcții. Gabriela Firea a spus că PSD nu trebuie să accepte firimituri.

”S-a acreditat ideea că ar exista un grup în interiorul PSD format din persoana mea, Grindeanu și Tudose. S-a zis că noi am împinge PSD să intre la guvernare. Nu este așa”, a zis Gabriela Firea la B1 TV, în emisiunea lui Silviu Mănăstire.

Întrebată dacă susținerea Guvernului Ciucă de către PSD ar implica și o intrare pe funcții a social-democraților, Gabriela Firea a spus: ”PSD nu este manta de vreme rea și nu este umbrela PNL-ului sau a USR-ului. Suntem într-o criză politică serioasă. De asemenea, ne aflăm în colaps medical și avem o explozie de prețuri la gaze și energie. PNL-iștii sunt în măsură să mai pună condiții în aceste situații?! Trebuie să conștientizeze că avem nevoie de un Guvern responsabil care să ia decizii urgente și rapide, fără ezitări. Acest balet - cine să fie ministru și cine să nu fie - este chiar cinic”.

Gabriela Firea nu a răspuns la întrebarea moderatorului emisiunii. Din acest motiv, a intervenit și jurnalistul Val Vâlcu: ”Dumneavoastră cum votați în interiorul partidului? Ca PSD să susțină Guvernul Ciucă, fără a obține vreo poziție în Guvern, sau să respingă Guvernul Ciucă? Dumneavoastră cum votați în sondajul intern al PSD?”

”Eu votez așa cum am stabilit și în Comitetul Executiv, mandatul pe care l-a avut delegația noastră și la consultările de la Cotroceni este știut. Am spus că, pe această perioadă de iarnă, cu facturi până la cer și cu 500 de oameni care mor zilnic din cauza iresponsabilității PNL, normal ar fi pentru România să se agreeze o formulă de Guvern de specialiști, un Guvern care să obțină o majoritate în Parlament pentru câteva luni. Dacă nu se conturează această soluție, înseamnă că se dorește ca România să rămână în criză. Noi ne oferim disponibilitatea să sprijinim cu echipe de specialiști, experiență etc. Nu stăm să ne ofere ei nu știu ce funcții pe la nu știu ce agenții. Nu suntem ruda săracă. Nu a ajuns PSD în acestă situație ridicolă să se mulțumească cu așa ceva”.

Pentru că nici de data aceasta Gabriela Firea nu a răspuns la întrebarea simplă: ”votați pentru susținerea Guvernului Ciucă?”, ziaristul Val Vâlcu a insistat: ”Deci cum votați?! Pentru Ciucă, împotriva lui Ciucă sau pentru participarea la guvernare având și dumneavoastră miniștri?”

”PNL vine cu un Guvern de oameni capabili să găsească soluții sau cu niște politruci? Depinde cu ce formulă vin ei. Mingea e la ei”, a zis Gabriela Firea la B1 TV.

Apoi, Gabriela Firea a spus că nu-i place modul în care negociază PNL funcțiile astfel încât PSD să susțină Guvernul Ciucă: ”Este un mod de negociere ca la piață. Nu discutăm ca la piață. La Ministerul Sănătății ar putea fi un om care cunoaște problemele din sistem și care are curaj să facă ceva”.

Jurnalistul Val Vâlcu a intervenit: ”Așadar dacă faceți dumneavoastră propunerile, înseamnă că PSD intră cu miniștri la guvernare”.

”Sigur că vom face și propuneri, dacă vom fi în situația de a le face”, a completat Gabriela Firea.

”Sunteți coșmarul unui operator de sondaje... și ați fost și jurnalistă. Cred că nu ați putea pune un titlu la tot ce ne-ați zis până acum? Până la urmă, PSD votează Guvernul Ciucă?! Cum votați în sondajul intern al PSD privind acest subiect?”, a replicat jurnalistul Val Vâlcu.

Până la urmă, răspunsul Gabrielei Firea a rămas în aer. Întrebarea nu a primit niciun răspuns clar, deși i-a fost adresată de cel puțin trei ori.

