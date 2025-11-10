Guvernul bulgar se pregătește să preia rafinăria Lukoil: Măsuri sporite de securitate

Autorităţile din Bulgaria efectuează inspecţii şi implementează măsuri de securitate la rafinăria Burgas, deţinută de Lukoil, pentru a prezerva infrastructura critică, a anunţat luni premierul Rosen Zhelyazkov, în condiţiile în care Guvernul se pregăteşte să preia controlul unităţii, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Săptămâna trecută, Bulgaria a adoptat modificările legale care-i permit să preia rafinăria şi să o vândă unui nou proprietar, în contextul sancţiunilor occidentale.

Luni, Zhelyazkov a informat într-un comunicat că măsurile, care includ inspecţii şi supravegherea de către poliţia militară, sunt preventive şi sunt menite să prezerve infrastructura critică, inclusiv rafinăria şi alte facilităţi.

Consiliul de Miniştri a emis duminică un comunicat în care precizează că Agenţia securităţii de stat, Ministerul de Interne şi Ministerul Apărării vor lua măsuri suplimentare "pentru a asigura securitatea tuturor zonelor Lukoil - elemente de infrastructură critică de pe teritoriul Bulgariei".

Conform comunicatului, "Ministerul Apărării foloseşte un sistem anti-drone în zona Burgas, sunt efectuate inspecţii pentru a verifica îndeplinirea măsurilor de securitate de la facilităţile strategice. Echipaje ale poliţiei militare sunt pregătite să sprijine Ministerul de Interne".

Postul bulgar de televiziune Nova TV a raportat că autorităţile verifică amănunţit intrarea vehiculelor, inclusiv pentru dispozitive explozive.

Conform modificărilor legale, autorităţile pot numi un director special pentru supervizarea vânzării rafinăriei Burgas, iar Lukoil, proprietarul legal al rafinăriei, nu va putea contesta tranzacţia.

Luna trecută, Statele Unite şi Marea Britanie au impus sancţiuni asupra celor mai mari companii petroliere ruseşti - Lukoil şi Rosneft, în urma invadării Ucrainei.

Trezoreria SUA a emis o licenţă care dă termen companiilor până în 21 noiembrie să renunţe la orice tranzacţii cu Lukoil.