Guvernul a adoptat măsuri pentru ajustarea investițiilor din PNRR și a aprobat fonduri de urgență pentru comunități afectate

Guvernul a adoptat, în ședința din 19 august 2025, o Ordonanță de urgență pentru gestionarea investițiilor finanțate prin PNRR și fonduri publice naționale. S-au introdus măsuri de suspendare și ajustare a contractelor pentru reducerea riscurilor fiscale și asigurarea disciplinei bugetare.

Totodată, Executivul a aprobat alocarea de fonduri pentru remedierea pagubelor produse de alunecarea de teren din comuna Rona de Sus, județul Maramureș, și acordarea de noi ajutoare de urgență pentru persoanele afectate de inundațiile din Neamț și Suceava.

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din Planul național de redresare și reziliență și din fonduri publice naționale





Prin Ordonanța de urgență, Guvernul a adoptat un set de măsuri pentru optimizarea implementării Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a altor programe naționale de investiții, în vederea atenuării riscului fiscal sistemic și asigurării corelării angajamentelor financiare cu capacitatea reală a bugetului național.

Vor fi implementate măsuri corective, precum și modalități de ajustare a contractelor de finanțare încheiate, astfel încât acestea să se încadreze în anvelopa financiară renegociată a PNRR.

Suspendarea, până la aprobarea de către Comisia Europeană a modificării PNRR, a încheierii sau emiterii contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare din PNRR de către coordonatorii de reforme și/sau investiții, agențiile de implementare și responsabilii de implementarea investițiilor locale, după caz, cu beneficiarii. Prin excepție, în cazuri temeinic justificate, Guvernul poate autoriza încheierea sau emiterea de contracte/decizii/ordine de finanțare prin memorandum inițiat de ordonatorii principali de credite cu rol de coordonatori de reformă și investiții, cu avizul MIPE.



Suspendarea, până la aprobarea de către Comisia Europeană a modificării PNRR, a următoarelor activități:



încheierea de angajamente legale de către beneficiarii instituții și autorități publice, astfel cum sunt definite în legislația în vigoare, indiferent de sistemul de finanțare, subordonare sau structura de implementare în cadrul PNRR;



atribuirea contractelor de prestări servicii sau de execuție lucrări, aferente reformelor și investițiilor finanțate prin PNRR, de către beneficiarii sau structurile de implementare, operatorii economici aflați în subordinea/coordonarea autorităților publice centrale și locale.



Denunțarea unilaterală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare din PNRR pentru care nu există proceduri de atribuire a contractelor de achiziție inițiate de beneficiari și/sau structurile de implementare sau nu a fost comunicat rezultatul procedurii de achiziție publică până la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.



Suspendarea unilaterală până la 31 decembrie 2026, prin notificare, de către coordonatorii de reforme și/sau investiții a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțate din PNRR în cadrul cărora au fost parcurse etapele pregătitoare privind elaborarea studiilor de fezabilitate și/sau obținerea de avize și autorizații, procedurile de achiziție de lucrări au fost finalizate, precum și a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție încheiate pentru care nu au fost emise ordinele de începere a lucrările de execuție.



Instituirea unei obligații de a obține aprobarea Guvernului prin memorandum inițiat de către coordonatorul de reforme și/sau investiții cu privire la oportunitatea continuării investițiilor cu progres fizic sub 30% (certificat prin situații de lucrări), cu avizul Ministerului Finanțelor (MF) și al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).



Continuarea implementării investițiilor cu progres fizic peste 30%, certificat prin situații de lucrări, doar în condițiile în care finalizarea obiectivului conform graficului de lucrări asumat este anterioară datei de 31 august 2026.



Instituirea unor excepții prin care pot fi încheiate noi angajamente legale și continuată implementarea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare pentru eficientizarea și accelerarea implementării anumitor proiecte PNRR, aprobate prin memorandum inițiat de ordonatorii principali de credite cu rol de coordonatori de reformă și/sau investiții, cu avizul MIPE, în vederea atingerii jaloanelor și țintelor ce fac obiectul renegocierii PNRR.



Interdicția transferurilor de fonduri publice aferente PNRR pentru proiectele semnalate Comisiei Europene ca fiind în neconformitate cu Directiva 2014/24/UE privind achizițiile publice.



Reglementarea pentru anul 2025 a modalității de încheiere de noi angajamente legale pentru proiecte de investiții nou finanțate prin PNDL 1 și 2, Programul național de investiții „Anghel Saligny” și Programul național de construcții de interes public/social, începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, precum și atribuirea de noi contracte de prestări de servicii, de execuție de lucrări, aferente proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice de către Compania Națională de Investiții (CNI).



Interdicția depășirii, pentru anul 2025, a sumelor alocate în euro, la nivel de program, conform art. 15 din OUG nr. 133/2021, cu condiții de exceptare.





De asemenea, pentru a evita supracontractarea, care ar putea genera presiune asupra susținerii cheltuielilor din bugetul de stat, se impun măsuri de ajustare menite să reducă pierderile și riscurile financiare. În acest sens, actul normativ mai prevede suspendarea, până la 31.12.2025, a Programelor și proiectelor finanțate din Fondul pentru mediu, cu excepția celor esențiale. Se menține finanțarea din Fondul pentru mediu pentru următoarele programe:

• Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public;

• Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice;

• Programul privind acordarea primei de sechestrare forestieră, conform OUG nr. 35/2022 și modificărilor ulterioare, instrument de stimulare a împăduririlor și de susținere a obiectivelor PNRR pe componenta de tranziție verde;

• Programul pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente energetic, 2025–2030.

• Lansarea Programului infrastructurii sportive durabile pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European, care se va desfășura la Brașov în 2027, pentru creșterea eficienței energetice a domeniului schiabil din România în limita a 20 milioane de lei credite de angajament. România va găzdui pentru a doua oară, în 2027, o ediție de iarnă a Festivalului Olimpic al Tineretului European.

Administrația Fondului pentru Mediu are aprobate, prin bugetul pe anul 2025, sumele necesare derulării Programelor exceptate prin ordonanța de urgență.

Prin aceste măsuri, se evită consecințe macroeconomice severe și diminuarea riscului de neîncadrare în traiectoria fiscală asumată de România în cadrul planului fiscal. Totodată, se instituie un control riguros, centralizat și transparent al cheltuielilor publice aferente proiectelor de infrastructură finanțate din surse europene, printr-un set de măsuri structurate, menite să restabilească disciplina bugetară și să prioritizeze investițiile în funcție de maturitate și sustenabilitate financiară.

Memorandumurile vor fi elaborate și transmise spre aprobare în termen de maximum 15 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgenţă, incluzând lista proiectelor propuse, cu respectarea încadrării în țintele și jaloanele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în vederea ajustării și actualizării acestuia.

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025, pentru unitatea administrativ-teritorială Rona de Sus, judeţul Maramureș





Guvernul a aprobat alocarea sumei de 1,176 milioane lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, bugetului local al comunei Rona de Sus, județul Maramureș.

Alocarea fondurilor este necesară ca urmare a fenomenului de prăbușire de teren produs la data de 21 iulie 2025, în satul Coștiui din comuna Rona de Sus, pe amplasamentul unei mine de sare nefuncționale din anul 1930. În zonă s-a format un con de surpare care a afectat inclusiv drumul județean 186A, punând în pericol siguranța circulației și a locuitorilor.

Pentru punerea în siguranță a perimetrului sunt necesare lucrări și investigații complexe, care includ: studii geologice și hidrogeologice, foraje, măsurători de salinitate și elaborarea unor soluții tehnice de stabilizare.

Întrucât autoritățile locale nu dispun de resursele financiare necesare, Executivul a decis suplimentarea bugetului comunei Rona de Sus din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru realizarea acestor lucrări urgente generate de prăbușirea de teren.

Evaluarea pagubelor a fost realizată de Comitetul Local pentru Situații de Urgență Rona de Sus, împreună cu o comisie mixtă instituită prin ordin al prefectului județului Maramureș.





HOTĂRÂRE DE GUVERN privind stabilirea unor măsuri în acordarea de ajutoare de urgență în bani persoanelor care se află în situații de necesitate cauzate de inundațiile produse în județele Neamț și Suceava, în perioada 27-28 iulie 2025





Guvernul a aprobat astăzi o Hotărâre prin care persoanele și familiile ale căror locuințe au fost afectate de inundațiile produse în județele Neamț și Suceava în perioada 27 - 28 iulie 2025 vor primi noi ajutoare de urgență, în plus față de cele acordate la începutul lunii august. Fondurile provin din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Sumele se acordă pentru repararea, reabilitarea sau reconstrucția locuințelor, în baza rapoartelor de evaluare întocmite la nivelul comitetelor județene pentru situații de urgență (CJSU), iar valoarea acestora depinde de existența autorizației de construire și a asigurării obligatorii, astfel:

• dacă proprietarul deține autorizație de construire (potrivit Legii nr. 50/1991) și asigurare obligatorie (Legea nr. 260/2008), nivelul ajutorului de urgență se ridică la 90% din diferența dintre valoarea rezultată din raportul de evaluare întocmit de CJSU și valoarea despăgubirii din asigurare, dacă valoarea despăgubirii de la asigurator este mai mică decât cea a CJSU (în acest caz, se acordă inițial 30% din valoarea pagubei, iar după primirea despăgubirii de la asigurator, urmează să se acorde restul de sume până la procentul de 90%); În situația în care proprietarul deține atât asigurare obligatorie, cât și o asigurare facultativă care acoperă riscul de inundații, iar acestea acoperă integral valoarea prejudiciului, atunci se acordă doar ajutorul prevăzut de HG nr. 629/2025;

• dacă proprietarul deține doar autorizație de construire, suma va fi de 70% din valoarea pagubei, astfel cum reiese din raportul de evaluare întocmit de CJSU;

• dacă proprietarul nu deține autorizație de construire și nici asigurare obligatorie, suma stabilită este de 50% din valoarea pagubei stabilite de CJSU;

• dacă proprietarul nu deține autorizație de construire, dar deține asigurare obligatorie, suma va fi de 70% din diferența dintre valoarea prevăzută în raportul de evaluare CJSU și valoarea despăgubirii primită de la asigurator.

La stabilirea sumelor aprobate astăzi s-a ținut cont de valoarea ajutoarelor de urgență acordate la începutul lunii august, prin care 168 de beneficiari din județul Neamț au primit câte 15.000 lei/25.000 lei/30.000 lei, în funcție de gradul de deteriorare a locuinței.

Documentul mai prevede că lista beneficiarilor este întocmită de agențiile pentru plăţi şi inspecție socială din cele două județe, fără a fi necesară completarea unei cereri în acest sens. Sumele pot fi plătite atât în numerar, direct titularului, cât și în cont bancar, în baza unei declarații pe proprie răspundere a acestuia.

Prin actul normativ, se stabilesc criteriile și condițiile pentru acordarea ajutoarelor de urgență persoanelor afectate de inundațiile produse în perioada 27–28 iulie 2025 în județele Neamț și Suceava cuprinse în Hotărârea CNSU adoptată în data de 14 august 2025.

