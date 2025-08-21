Guvern: Au fost alocaţi banii pentru salariile minerilor din Valea Jiului

"În şedinţa de guvern de astăzi a fost adoptată o ordonanţă de urgenţă care deblochează banii pentru plata salariilor în Valea Jiului şi, astfel, se stinge acel conflict incipient. (...) A fost o ordonanţă de urgenţă intrată chiar în ultimul moment. Au fost alocaţi banii pentru plata salariilor", a declarat Ioana Dogioiu, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.



Ordonanţa de urgenţă completează cadrul financiar necesar pentru acoperirea diferenţei dintre sumele aprobate prin Legea bugetului şi necesarul stabilit prin OUG nr. 13/2025, în vederea asigurării continuităţii lucrărilor de închidere, punere în siguranţă şi ecologizare a minelor de huilă necompetitive Lonea, Lupeni, Livezeni şi Vulcan, precum şi respectarea obligaţiilor asumate faţă de Comisia Europeană în cadrul Planului de închidere 2023 - 2032.



Conform unui comunicat transmis de Guvern, suplimentarea va permite finanţarea lucrărilor de punere în siguranţă a lucrărilor din subteran, precum şi plata drepturilor salariale şi a plăţilor compensatorii pentru angajaţii afectaţi.



"Prin asigurarea sursei de finanţare se asigură continuitatea activităţilor prevăzute în Planul de închidere, menţinerea unui număr semnificativ de locuri de muncă, eliminarea riscurilor de autoaprindere şi de emanaţii necontrolate de gaze de mină, precum şi respectarea termenelor stabilite pentru închiderea exploatărilor miniere necompetitive, în conformitate cu angajamentele de decarbonizare ale României", precizează Executivul.



Astfel, resursele financiare vor fi alocate Societăţii Complexul Energetic "Valea Jiului" S.A., pentru realizarea lucrărilor de punere în siguranţă, închidere şi ecologizare până la data de 31 decembrie 2026 la exploatările miniere Lupeni şi Lonea, respectiv până la data de 31 decembrie 2032 la exploatările miniere Livezeni şi Vulcan.



Valoarea totală autorizată de Comisia Europeană este de 3.930.222.000 de lei (granturi), pentru perioada T4 2023 - 31.12.2032, iar valoarea maximă autorizată la nivel naţional (Ministerul Energiei) este de 3.153.971.000 de lei, pentru perioada 2025 - 31.12.2032.



Suma aprobată pentru anul 2025 este de 606.782.000 lei, structurată astfel:



* 7.821.000 lei - plăţi compensatorii angajaţi;



* 208.000 lei - reconversie profesională;

* 514.021.000 lei - lucrări siguranţă în subteran;



* 46.905.000 lei - reabilitare foste exploatări miniere;



* 37.827.000 lei - recultivare soluri.



Ajutorul se va acorda etapizat, prin hotărâre de Guvern, sumele fiind alocate lunar de Ministerul Energiei pe baza deconturilor transmise.



Salariile minerilor şi energeticienilor din cadrul Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ) au întârziat miercuri, fapt care a generat o stare de nemulţumire în rândurile angajaţilor companiei.



"Conducerea CEVJ a notificat miercuri dimineaţă Sindicatul Muntele că nu se acordă salariile angajaţilor, conform CCM în vigoare, în data de 20 august. Facem un apel atât domnului ministru al Energiei, cât şi domnului premier să găsească soluţii cât mai rapide pentru rezolvarea situaţiei", afirma preşedintele Sindicatului Muntele, Darius Câmpean.



Liderul sindical susţinea, într-o declaraţie acordată AGERPRES, că actuala conducere a CEVJ ar fi trebuit să insiste în ultimele două săptămâni la Ministerul Energiei pentru apariţia şi aprobarea în Guvern a unui act normativ prin care fondul de salarii ar fi putut fi asigurat la timp.



În replică, directorul general al CEVJ, Eduard Mija, a arătat că întârzierea a fost cauzată de faptul că între Ministerul Mediului şi Ministerul Energiei au fost necesare o serie de precizări legale necesare deblocării unei sume de 270 milioane lei către companie, bani proveniţi din certificatele de CO2.



În cadrul CEVJ îşi desfăşoară activitatea circa 2.400 de angajaţi - mineri şi energeticieni, de la minele Lonea, Lupeni, Livezeni, Vulcan şi de la termocentrala Paroşeni.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News