Grindeanu, despre pensiile magistraţilor: Voinţă politică există pentru această chestiune

"Nu ştiu, hai să vedem măsurile, care majoritatea, aproape toate, sunt absolut necesare. Eu cred că un calendar care să finalizeze tot acest proces, inclusiv - că am văzut că cei de la AUR îşi doresc să depună moţiune, inclusiv această posibilă moţiune, să ne ducă până la finalul săptămânii viitoare, cam ar fi un calendar realist", a declarat Grindeanu la Digi24 TV, întrebat dacă va exista o asumare a răspunderii Guvernului luni.



De asemenea, liderul PSD a confirmat că aceste măsuri din Pachetul 2 s-ar putea aplica din octombrie.



Referitor la pensiile magistraţilor, el a arătat că "ceea ce primul ministru a spus, inclusiv marţi seară, e că modul în care a gândit Ministerul Justiţiei, împreună cu cei care au lucrat la acest pachet, pare să ofere acea garanţie care pare să ofere succes acestei noi abordări". "Voinţă politică există pentru această chestiune", a punctat Grindeanu.



Pe de altă parte, el a adăugat că "orice chestiune care duce la închidere de companii, mai mici sau mai mari, orice politică a statului care sperie şi reduce consumul, asta se va vedea în creşterea economică, poate chiar în recesiune" pe care nu o doreşte nimeni.



El a adăugat că social-democraţii au solicitat în ultimele două săptămâni coaliţiei cu privire la acest al doilea pachet, în care au fost adăugate şi măsuri privind zona de administraţie să se ţină cont şi de punctele de vedere ale primarilor şi preşedinţilor de consilii judeţene, lucru care s-a întâmplat, iar 99% dintre propunerile acestora au fost acceptate. Totodată, Grindeanu a arătat că se aşteaptă ca lucrurile să funcţioneze la fel şi în privinţa rectificării bugetare.



Întrebat dacă majorarea taxei pe proprietate rămâne, undeva până la 70%, Grindeanu a confirmat că această propunere va fi inclusă în Pachetul 2.



Preşedintele PSD a mai spus că, în opinia sa, există unele măsuri din Pachetul 1 la care trebuie revenit.



"Eu nu cred că reducem deficitul dacă am pus CASS la deţinuţii politici şi la veteranii de război. Eu nu vorbesc de urmaşi, eu vorbesc de deţinuţii politici şi de veterani şi de invalizi. (...) Sunt câteva sute de mii de lei pe an. Asta e o treabă pe care trebuie să o repărăm. Trebuie să mai reparăm ceva. Pe zona de, să spunem, de biserică, avem acea zonă de călugări şi călugăriţe care nu beneficiază de salarii ca preoţii de la stat. De asemenea, sunt puţini, nu poţi să le pui CASS. (...) De asemenea, cred că trebuie să găsim resursele financiare pentru ceea ce nu e chiar lipsit de efort financiar - CASS-ul pentru mame. Dar dacă vrem să încurajăm în continuare politicile de demografie, ce ne dorim cu toţii, cred că trebuie să venim cel puţin cu stimulare în această zonă. (...) În momentul ăsta, în România, cred că mai sunt câteva sute, fie că vorbim de veterani, fie că vorbim de deţinuţi politici. E un mare efort din partea statului român, şi o chestiune în care noi reducem deficitul? (...) Cred că astea sunt lucruri din Pachetul 1 pe care trebuie să le îndreptăm, să le corectăm. Sunt propuneri ale PSD-ului pe care le-am transmis ministrului Nazare. Că vor face parte din forma iniţială, din forma angajării acum a guvernului, sau că vor face parte din forma finală, după preluarea amendamentelor, o să vedem", a mai argumentat liderul PSD.

