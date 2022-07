Grevă majoră, miercuri, pe aeroporturi. Pilotul Osiceanu: Ne lovim de eșecul sistemului de management de tip corporatist

Despre acest subiect ne-a vorbit pilotul Cezar Osiceanu.

„Mâine pe 27 iulie, începând cu orele 03.45 și până pe 28 iulie orele 06.00, începe greva “furnicuțelor” Lufthansa de pe aeroporturile din Frankfurt și Munchen.

Ca o prima decizie majoră, Lufthansa și-a anulat toate zborurile sale de pe cele două aeroporturi, ceea ce va afecta 92.000 de pasageri la Frankfurt și 42.000 la Munchen, precum și 678 și respectiv 375 de zboruri ale companiei germane.

Oferta corporatiștilor de la Lufthansa, angajați plătiți regește, pentru “furnicile” companiei (angajații de la sol) a fost de mărire a salariului cu doar 250 euro pe lună și această mărire să fie în două trepte în funcție de rezultatele companiei.

VERDI, sindicatul angajaților de la sol, a cerut o mărire imediată cu 350 de euro lunar pentru acoperirea costurilor provocate de inflație. Exemplul dat de greva piloților de la SAS, greva care ar fi putut fi evitată cu mai puțin de 25% din cele 140 de milioane de euro pierderi provocate de cele 15 zile de grevă, nu a fost luat deloc în seama de managementul de tip corporatist al gigantului german.

Eșecul sistemului de management de tip corporatist introdus în ultimii 20 de ani în aviația civilă începe să fie resimțit de toți deopotrivă: acționari, pasageri, angajați etc și, după grevele în lanț din Europa (SAS, RYANAIR, Lufthansa, British, etc), dar și cele din USA (Southwest, United etc) este evident că trebuie luate măsuri urgente la toate nivelurile.

În mod practic va trebui executată o activitate de reengineering, atât la nivelul macro, al aviației civile în general, cât și la nivel local (al fiecărei companii în parte) cât mai rapid.

Problema este însă mult îngreunată de: mecanismul actual controlat de către corporatiști, lipsa unui model teoretic actualizat și propus pe termen mediu măcar, criza mondială de energie, apariția COVID-19, doctrina neoliberală agresiv impusă sistemului aviației civile mondiale de către corporatiști, monopolurile producătorilor de avioane de transport care în loc să uniformizeze anumite sisteme și proceduri încearcă doar să se diferențieze de ceilalți producători, lipsa de decizie și de viziune a organismelor internaționale dominate și ele de către corporatiști și gândirea corporatistă.

În condițiile unui profit record realizat cu mai puțin de 30-40% din angajații avuți în 2019, anul de vârf al aviației mondiale, ce acționar ar îndrăzni să dea afară un management care i-a produs un asemenea beneficiu? Dar nu este oare acest profit o simplă Victorie à la Pirus?”, a spus pilotul Cezar Osiceanu.

VEZI ȘI ALTE ȘTIRI: Capcana celui mai dorit loc din avion: Mulți pasageri vor să-l ocupe în timpul zborului, dar poate deveni periculos în unele situații

Capcana celui mai dorit loc din avion! Atenție la recomandările pilotului Cezar Osiceanu!

Multă lume vrea să stea pe locurile de la ieșirile de avarie, dar trebuie să luăm în calcul mai multe aspecte interesante despre acest subiect.

„Astăzi vorbim despre așezarea în avion. Prin introducerea checkin-ului electronic, pasagerul a putut să își aleagă chiar și locul în avion și a ușurat din presiunea pusă pe angajații companiilor aeriene din zona de check-in.

Acest avantaj este, în mod frecvent, exploatat în mod negativ deoarece foarte mulți pasageri ocupă, mai întâi, locurile de la ieșirile de avarie, deși acestea ar trebui să fie ultimele locuri ocupate într-un avion. La aceste ieșiri se pun în mod obligatoriu persoane să le zicem valide, care cunosc și înțeleg limba engleză și cărora însoțitorii de bord le fac un briefing special.

Unele companii chiar suprataxează aceste locuri care au beneficiul unui spațiu mai mare între rândurile de scaune din față pentru a permite evacuarea. În multe cazuri se regăsesc pe aceste locuri vârstnici, persoane care nu cunosc limba engleză și aici trebuie ca fiecare pasager să înțeleagă că este vorba de siguranța lui, dincolo de micul surplus de confort oferit.

În altă ordine de idei, după urcarea în avion și așezarea pe scaunul arondat, este strict necesar să identificați ieșirile de avarie, începând cu cea mai apropiată ocazie cu care să vă faceți și o estimare proprie a timpului necesar ajungerii la ele, în cazul nedorit al unei ieșiri de urgență. Pentru aceasta aveți în buzunarul de pe scaunul din față un cartonaș cu toate detaliile și instrucțiunile necesare, până la momentul în care însoțitorii de bord încep demonstrațiile lor cu privire la mijloacele și ieșirile de salvare.

ATENȚIE: 99% din pasagerii curselor aeriene, din ultimii cinci ani cel puțin, nu citesc instrucțiunile publicate și nu sunt atenți la demonstrațiile însoțitorilor de bord, ceea ce a condus la o rată de creștere alarmantă a riscului de accidente și chiar decese la bordul avioanelor aflate în situații dificile.

Nu uitați că este vorba de viața dumneavoastră în primul rând! Din păcate, lipsa unor reglementări precise în materia distanțelor minime dintre rândurile de scaune a condus la apariția, în special, unor situații în care pasagerii stau în poziții de genul „cu genunchii la gură”!

Gândiți-vă dacă un astfel de avion are o problemă și trebuie evacuați pasagerii doar pe un număr redus al ieșirilor de urgență, iar dumneavoastră sunteți printre acei pasageri care se calcă în picioare efectiv pentru a ieși cât mai repede, unii își mai iau cu ei și trolerele și gențile voluminoase nedate la cală, timp în care fumul gros cuprinde avionul.

ATENȚIE: peste 50% din pasagerii evacuați din avioane, în stare de urgență, au nesocotit instrucțiunile obligatorii comunicate de către însoțitorii de bord la pregătirea cabinei pentru decolare și aterizare și și-au luat cu ei bagajele de mână. Acest lucru a întârziat evacuarea, a pus în pericol de spargere toboganele de evacuare, a crescut numărul pasagerilor decedați sau accidentați”, a spus pilotul Cezar Osiceanu pentru cititorii DC News.

