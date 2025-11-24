€ 5.0871
|
$ 4.4086
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0871
|
$ 4.4086
 
DCNews Stiri Internațional Greta Thunberg, interzisă în Veneția. Ce a făcut activista de mediu / video
Data publicării: 10:56 24 Noi 2025

Greta Thunberg, interzisă în Veneția. Ce a făcut activista de mediu / video
Autor: Ioan-Radu Gava

vedere canal grande de pe podul rialto Foto: Unsplash
 

Activista de mediu Greta Thunberg a fost interzisă în Veneția, după ce a turnat vopsea verde în Canal Grande.

Greta Thunberg s-a numărat printre zecile de activiști climatici amendați în Italia după ce în Canalul Mare (Canal Grande) din Veneția a fost turnată vopsea verde, în cadrul unui protest „Stop Ecocid”, notează Wanted in Milan.

Greta Thunberg și alți 36 de activiști legați de grupul Extinction Rebellion au primit amenzi de 150 de euro fiecare și li s-a interzis să mai intre în Veneția timp de 48 de ore.

34 dintre protestatarii amendați erau italieni, iar trei erau străini: pe lângă Greta Thunberg, mai era un activist din Columbia și unul din Etiopia, potrivit VeneziaToday.

Acțiunea Gretei Thunberg, un exercițiu de imagine

Eco-activiștii, care au organizat un protest similar la Veneția în 2023, au declarat că au eliberat un colorant inofensiv pentru mediu în Canalul Mare - precum și în râuri, canale și fântâni din alte orașe italiene, inclusiv Bologna, Genova, Milano, Padova, Palermo, Parma, Trieste, Torino și Taranto - pentru a evidenția „efectele masive ale colapsului climatic”.

Luca Zaia, guvernatorul demisionar al regiunii Veneto, a condamnat atacul de la Veneția, scriind pe rețelele de socializare că este „uimit să o vadă pe Greta Thunberg printre autorii acestui protest fără sens, care evident își propune – mai degrabă decât să crească gradul de conștientizare a mediului – să-și ofere vizibilitate”.

Activiștii au declarat că protestul a fost programat să coincidă cu ultimele zile ale conferinței ONU privind clima COP30, care are loc în Brazilia, unde delegații căutau să ajungă la un acord privind eliminarea treptată a combustibililor fosili.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

greta thunberg
venetia
activisti climatici
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Ciprian Ciucu solicită organizarea imediată a unei dezbateri electorale între primii cinci candidați
Publicat acum 15 minute
Ai diabet și locuiești în mediul rural? Schimbare pentru 11.000 de oameni. România, prima țară care începe noul program
Publicat acum 52 minute
Lideri europeni în sănătate se reunesc la Cluj pentru a discuta viitorul medicinei românești
Publicat acum 59 minute
Recuperarea după operația de augmentare mamară: sfaturi pentru o vindecare rapidă și eficientă
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Ungaria acuză Europa că încearcă să blocheze planul de pace al SUA. Ucraina anunță că vrea în NATO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Noi 2025
Trump o dă la-ntors cu planul de pace pentru Ucraina. Ce l-ar fi determinat să-și schimbe poziția
Publicat acum 20 ore si 41 minute
Erdogan, propunere pentru Putin în legătură cu Ucraina
Publicat pe 22 Noi 2025
A început campania la București, dar un candidat din primii 4 e scos din joc. Chirieac amintește de un precedent: Nu e totul tranșat
Publicat pe 22 Noi 2025
Karol Nawrocki reacționează ferm la planul de pace pentru Ucraina
Publicat acum 14 ore si 13 minute
Profesor universitar: Ce am scris despre Ciolacu nu e comandat de PSD
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close