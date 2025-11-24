Greta Thunberg, interzisă în Veneția. Ce a făcut activista de mediu / video

Greta Thunberg s-a numărat printre zecile de activiști climatici amendați în Italia după ce în Canalul Mare (Canal Grande) din Veneția a fost turnată vopsea verde, în cadrul unui protest „Stop Ecocid”, notează Wanted in Milan.

Greta Thunberg și alți 36 de activiști legați de grupul Extinction Rebellion au primit amenzi de 150 de euro fiecare și li s-a interzis să mai intre în Veneția timp de 48 de ore.

34 dintre protestatarii amendați erau italieni, iar trei erau străini: pe lângă Greta Thunberg, mai era un activist din Columbia și unul din Etiopia, potrivit VeneziaToday.

Acțiunea Gretei Thunberg, un exercițiu de imagine

Eco-activiștii, care au organizat un protest similar la Veneția în 2023, au declarat că au eliberat un colorant inofensiv pentru mediu în Canalul Mare - precum și în râuri, canale și fântâni din alte orașe italiene, inclusiv Bologna, Genova, Milano, Padova, Palermo, Parma, Trieste, Torino și Taranto - pentru a evidenția „efectele masive ale colapsului climatic”.

Luca Zaia, guvernatorul demisionar al regiunii Veneto, a condamnat atacul de la Veneția, scriind pe rețelele de socializare că este „uimit să o vadă pe Greta Thunberg printre autorii acestui protest fără sens, care evident își propune – mai degrabă decât să crească gradul de conștientizare a mediului – să-și ofere vizibilitate”.

Activiștii au declarat că protestul a fost programat să coincidă cu ultimele zile ale conferinței ONU privind clima COP30, care are loc în Brazilia, unde delegații căutau să ajungă la un acord privind eliminarea treptată a combustibililor fosili.