Data actualizării: 19:43 04 Oct 2025 | Data publicării: 19:40 04 Oct 2025

În ce condiții susține Greta Thunberg că este reținută în Israel
Autor: Iulia Horovei

greta thunberg flotila israel Colaj DCNews; Sursa foto: Agerpres
 

Activista de mediu Greta Thunberg le-a spus oficialilor suedezi că este supusă unui tratament dur în custodia israeliană.

Activista de mediu Greta Thunberg le-a spus oficialilor suedezi că este supusă unui tratament dur în închisoarea israeliană, după ce a fost reținută și îndepărtată de pe o flotilă care transporta ajutoare către Fâșia Gaza, potrivit The Guardian.

Thunberg: Celulă infestată cu ploșnițe, apă și mâncare insuficiente

Într-un email trimis de Ministerul suedez de Externe persoanelor apropiate lui Thunberg și văzut de sursa citată mai sus, un oficial care a vizitat activista în închisoare a relatat că aceasta a declarat că a fost reținută într-o celulă infestată cu ploșnițe, primind prea puțină hrană și apă.

De asemenea, forțele israeliene ar fi obligat-o pe Thunberg, conform mărturiei unui alt deținut, să țină steaguri în timp ce se făceau fotografii. Identitatea steagurilor nu este cunoscută.

Ce spun oficialii suedezi

„Ambasada a reușit să se întâlnească cu Greta”, se arată în email. „Ea a raportat deshidratare. A primit cantități insuficiente atât de apă, cât și de hrană. De asemenea, a spus că i-au apărut iritații pe piele, pe care le suspectează că ar fi cauzate de ploșnițe. A vorbit despre tratamente dure și a menționat că a stat perioade lungi pe suprafețe dure”.

„Un alt deținut le-a spus altor membri ai ambasadei că a văzut-o pe (Thunberg) ca fiind obligată să țină steaguri în timp ce se făceau fotografii. Aceasta a întrebat dacă imaginile cu ea au fost distribuite”, a adăugat oficialul suedez.

Thunberg face parte dintre cei 437 de activiști, parlamentari și avocați care fac parte din Global Sumud Flotilla (GSF), o coaliție de peste 40 de vase care transportă ajutoare umanitare și al căror scop era să încalce blocada maritimă impusă de Israel asupra Fâșiei Gaza de 16 ani.

Între zilele de joi și vineri, forțele israeliene au interceptat toate vasele și au arestat membrii echipajelor. Majoritatea sunt reținuți la Ketziot, cunoscut și ca Ansar III, o închisoare de înaltă securitate din deșertul Negev folosită în principal pentru cazarea deținuților palestinieni, despre care Israelul susține că ar fi implicați în activități militante sau teroriste.

Nu e prima dată când există evenimente în cazul flotilelor care transportă ajutoare, în care este implicată și Thunberg. O flotilă a mai fost atacată de drone, la începutul lunii septembrie.

fasia gaza
flotila
israel
greta thunberg
activista de mediu
conditii de detentie
