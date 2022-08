Gorghiu: Veştile de la Guvern sunt bune; este o rectificare de buget pozitivă

'Vestea bună este că este o rectificare de buget pozitivă şi că lucrurile sunt pe final. În foarte scurt timp, vom avea şi deznodământul cu rectificarea, însă mă bucur că veştile de la Guvern sunt bune. (...) Nu am văzut rectificarea, dar discuţii în coaliţie au fost, probabil că ultimele discuţii vor avea loc înainte ca această rectificare să treacă prin Guvern. Nu se vor pierde investiţii, pentru că se iau bani de acolo de unde nu s-au făcut investiţiile pe care miniştrii respectivi le-au prins în buget. (...) Sigur, la o rectificare, tot timpul este nemulţumit cel căruia i se iau banii, dar important e că banii sunt alocaţi acolo unde trebuie derulate proiecte de investiţii', a precizat Gorghiu, la Palatul Parlamentului.

Ea a adăugat că sunt foarte multe de făcut şi, de aceea, Guvernul a alocat resurse importante pentru investiţii.

'Sper ca această rectificare să fie una aşa cum îşi doresc miniştrii, pentru că proiectele de investiţii să ştiţi că acum nu îmi aduc aminte să fi fost în perioada anterioară. Sunt foarte multe de făcut, Guvernul a alocat resurse realmente importante pentru proiectele de investiţii, sunt bani care s-au adus de Guvern din fonduri europene, e cea mai mare rată de absorbţie a fondurilor europene, este o sumă extraordinar de mare alocată investiţiilor publice în economie. Acolo unde sunt proiecte de investiţii în derulare, evident că sunt bani pentru a derula aceste proiecte. (...) În aceste luni vor fi semnate toate contractele - proiectul amplu de investiţii guvernamentale în comunităţile locale 'Anghel Saligny', motiv pentru care sunt convinsă că lucrurile vor intra, cel puţin pe proiectele comunităţilor locale, pe făgaşul normal', a explicat Alina Gorghiu, conform Agerpres.

Sindicaliştii din Poliţie pichetează, marţi, sediul Ministerului Finanţelor din Bucureşti, printre revendicări aflându-se aplicarea Legii-cadru a salarizării, acordarea unor sporuri prevăzute de lege, actualizarea şi recalcularea pensiilor militare de stat.



"Aşa cum am informat în comunicatul FSNPPC de săptâmâna trecută, mâine, 9 august, ora 10:00, declanşăm seria protestelor pe termen nelimitat. Drepturile noastre şi ale întregii familii ocupaţionale bugetare Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, dar şi ale pensionarilor militari (rezervişti din Armată şi Poliţie, care pot fi rechemaţi oricând, la ordin, în activitate, conform Legii nr. 446/2006), sunt în continuare sfidate grosolan de către actualul Guvern", se menţionează în comunicat.



Potrivit Federaţiei Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România (FSNPPC), printr-un proiect legislativ iniţiat acum câteva zile de Ministerul Muncii, "doar câteva ministere, alese pe sprânceană, plus INS (...) laolaltă cu toate structurile lor teritoriale, ar beneficia de o majorare a salariului de bază de 15%".



"Mai mult, printr-un proiect legislativ iniţiat acum câteva zile de Ministerul Muncii (confirmat oficial de către ministrul de resort al Coaliţiei), se continuă haosul în sistemul bugetar de salarizare, şi aşa discreţionar şi politizat, astfel încât doar câteva ministere, alese pe sprânceană, plus INS (pentru 'complexitatea muncii desfăşurate' - cităm din nota de fundamentare), laolaltă cu toate structurile lor teritoriale, ar beneficia de o majorare a salariului de bază de 15% (să ne explicăm: nu depreciem munca din diferite domenii de activitate şi am evitat tot timpul să ne uităm în curtea altora, dar o astfel de sintagmă justificativă, inventată de iniţiatorul OUG, este de neînţeles, prin raportare la noi şi la celelalte ocupaţii bugetare). O majorare consistentă, de până la 50%, ar urma să fie acordată tuturor angajaţilor de la stat, care lucrează în domeniul fondurilor europene (inclusiv în SNAOPSN), în timp ce familia noastră ocupaţională ar beneficia doar de jumătate din diferenţa amânată doi ani, care trebuia acordată, integral, la 1 ianuarie 2022 (în fond, sume infime, de 150-200 lei, anulate de inflaţia majoră a ultimilor ani). Deci, o altă amânare, o altă Sfidare!", se menţionează în comunicat.



Reprezentanţii FSNPPC susţin că dacă nu vor avea un răspuns pozitiv din partea Guvernului, cât mai urgent, vor extinde manifestările, în mod legal, la nivel naţional, recurgând la acţiuni de protest inedite.



La protestul organizat marţi de sindicaliştii din Poliţie se vor alătura şi reprezentaţi ai Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (FSANP).



"Poliţia şi Penitenciarele cer deblocarea salariilor şi eliminarea discriminărilor în ceea ce priveşte pensiile militare de stat.

Preţurile la principalele alimente au explodat, inflaţia a atins cote inimaginabile, facturile la energie electrică şi la gaze naturale devin de la lună la lună imposibil de achitat. Majorarea taxelor şi impozitelor, în contextul îngheţării salariilor de către coaliţia de guvernare, reprezintă un furt mascat din buzunarele românilor, activitate care a devenit, în ultimii ani, o tradiţie pentru PSD, PNL şi UDMR.

Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor consideră că lipsa de interes a guvernanţilor faţă de structurile din sectorul de apărare, ordine publică şi securitate naţională afectează calitatea serviciilor oferite de instituţiile de forţă ale României, spre bucuria infractorilor, care uşor, uşor acaparează instituţiile fundamentale ale statului", se arată într-un comunicat al FSANP.

