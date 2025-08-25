Gigantul olandez al cafelei, care deține Jacobs, vândut către americanii care au Dr. Pepper. Tranzacție de miliarde

Tranzacția se va ridica la 15,7 miliarde euro (18,38 miliarde dolari), transmite Reuters.



Noua companie rezultată în urma acestei tranzacţii intenţionează ca la o dată ulterioară să îşi separe activităţile din domeniul băuturilor de cele din domeniul cafelei, obiectivul fiind extinderea ofertei din domeniul cafelei în peste 100 de ţări, a precizat compania americană.



Keurig Dr Pepper, o companie înfiinţată în 2018 în urma fuziunii dintre Keurig Green Mountain şi Dr Pepper Snapple, deţine mărci precum Dr Pepper, Snapple, 7UP şi Green Mountain Coffee. Compania are o valoare de piaţă de aproximativ 48 de miliarde de dolari, în timp ce grupul JDE Peet's, care deţine mărcile de cafea Jacobs, Douwe Egberts şi L'OR, este listat la Amsterdam şi are o valoare de piaţă de aproximativ 12,76 miliarde euro (14,93 miliarde de dolari).

Prețul cafelei a împins la această tranzacție



Pe parcursul acestui an, acţiunile Keurig au crescut cu aproape 10% graţie vânzărilor solide băuturi, dar cu toate acestea compania a avertizat că operaţiunile sale din domeniul cafelei vor avea o creştere limitată în acest an din cauza tarifelor americane şi a preţurilor mai mari la cafea.



La rândul său, JDE Peet's a avertizat că preţurile la cafea în SUA ar putea creşte ca urmare a deciziei preşedintelui Donald Trump de a impune tarife de 50% la importurile de boabe de cafea din Brazilia, tarife care au intrat în vigoare la începutul acestei luni.



Preţurile la boabele de cafea Arabica şi Robusta au atins valori record în acest an, în contextul în care evoluţiile meteo nefavorabile au pus presiune asupra ofertei, iar preţurile au rămas volatile în ultimele săptămâni.



Acţionar majoritar la JDE Peet's este grupul german JAB, care are o participaţie minoritară semnificativă şi la Keurig Dr Pepper.

