Gareth Southgate: Anglia nu se mulţumeşte cu o semifinală la EURO

Selecţionerul englez Gareth Southgate, care a făcut din semifinale obiectivul unui turneu reuşit înainte de debutul EURO 2020, a declarat că echipa sa nu se va mulţumi cu locul său din semifinala cu Danemarca, programată miercuri, informează AFP.



Deja semifinalistă a Cupei Mondiale din 2018, Anglia va fi favorita meciului ce va avea loc pe stadionul Wembley.



"Ceea ce este interesant pentru noi, este faptul că nu ne vom mai mulţumi cu o semifinală, în timp ce în urmă cu trei ani, chiar dacă decepţia a fost mare (înfrângere cu Croaţia, 1-2 după prelungiri, la Cupa Mondială), exista sentimentul că este un mare progres", a spus selecţionerul. "Noi am egalat ce am realizat acolo, dar nu va fi suficient pentru a mulţumi echipa. Este un semn pozitiv", a adăugat el.



Înainte de debutul EURO 2020, Southgate a recunoscut că o ratare a calificării în semifinale ar fi "probabil" considerată un eşec.



"Am atins de două ori semifinalele, deci etapa următoare este să mergem mai departe", a spus Southgate.



Anglia vizează o primă finală la un EURO, după eşecurile suferite în semifinale în 1968 şi 1996, acasă, cu Germania, la penalty-uri.



Selecţionata de fotbal a Angliei s-a calificat în semifinalele EURO 2020, după ce a surclasat Ucraina cu scorul de 4-0 (1-0), sâmbătă seara pe Stadio Olimpico din Roma, în ultimul sfert de finală. În semifinale, Anglia va juca pe teren propriu, contra Danemarcei, pe 7 iulie, pe stadionul londonez Wembley.

Meciul Anglia - Ucraina, cel mai urmărit eveniment TV a anului

Victoria Angliei cu 4-0 asupra Ucrainei la Euro 2020 a generat o audiență TV cu un moment de vârf cu 20,9 milioane telespectatori, făcându-o cel mai urmărit eveniment TV al anului, transmis în direct, cu o cotă de audiență de 81,8%.

Cu cele două goluri ale lui Harry Kane, plus cele ale lui Harry Maguire și Jordan Henderson, Anglia a obținut pentru prima dată calificarea în semifinala Campionatului European, după ediția din 1996.

Englezii se vor confrunta cu Danemarca în semifinală, meci are ar putea doborâ actualul record de audiență. Anglia se va lupta pentru a accede în finala competiției după 55 de ani de la prezența în actul final al ediție din 1966. Meciul de miercuri se joacă pe Wembley, cu începere le ora 22:00, cu o zi după ce Spania sau Italia vor fi aflat deja dacă s-au calificat în finală, transmite Mediafax.