Fotografie inedită din colecția personală a Reginei Elisabeta a II-a, făcută publică. Ipostaza în care nu a mai fost văzută - Foto în articol

Familia Regală a Marii Britanii a publicat pe contul oficial de Twitter o fotografie inedită din colecția Reginei Elisabeta a II-a, scrie The Independent. Imaginea nu a mai fost văzută anterior de către public.

Fotografia Reginei Elisabeta a fost făcută la Balmoral, despre care se crede că este unul dintre locurile ei preferate din Marea Britanie, în 1971 și o arată în drumețiile sale din jurul castelului din Scoția. Imaginea a fost distribuită pe rețele de socializare, fiind însoțită de un citat din opera lui Shakespeare, Hamlet:



"Coruri de îngeri să-ți cânte odihna ta. În memoria Majestății Sale, Regina. 1926-2022".



Citatul este aceeași expresie pe care regele Charles al III-lea a folosit-o la sfârșitul primului său discurs în calitate de nou monarh. Lansarea imaginii a venit la scurt timp după ce Regina Elisabeta a II-a a fost înmormântată alături de regretatul ei soț, Ducele de Edinburgh, precum și alături de ambii ei părinți, la Capela Memorială Regele George al VI-lea de la Castelul Windsor.

‘May flights of Angels sing thee to thy rest.’



In loving memory of Her Majesty The Queen.



1926 - 2022 pic.twitter.com/byh5uVNDLq