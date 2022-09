Adio, Majestate! Mii de britanici, adunaţi în parcuri şi pieţe, îşi iau la revedere de la suverană

UPDATE: La ora locală 16:00 (15:00 GMT), va avea loc o ceremonie religioasă la Capela St George din castel, un loc obişnuit pentru botezuri, nunţi şi înmormântări regale. La ora locală 19:30 (18:30 GMT), regina Elisabeta a II-a va fi înmormântată alături de prinţul Philip în cripta capelei.

Pe străzile de obicei aglomerate s-a aşternut tăcerea pe măsură de tineri şi vârstnici s-au adunat în oraşe, sate şi localităţi din ţară pentru a urmări transmisiunea în direct a ceremoniei desfăşurate la Abaţia Westminster din Londra în cadrul funeraliilor suveranei britanice. Sute de oameni au urmărit funeraliile în Catedrala din Manchester, în timp ce la Birmingham, oamenii s-au adăpostit de ploaie sub copertine în Centenary Square din oraş. În faţa primăriei din Belfast, oamenii s-au ridicat în picioare pentru a intona imnul naţional. Pe aeroportul Gatwick, la sud de Londra, pasagerii au urmărit funeraliile pe ecrane în sălile de aşteptare.

Sicriul cu rămăşiţele reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii este transportat pe un dric de la Arcul Wellington din Hyde Park din Londra la Castelul Windsor, informează EFE. Înaintea acestui ultim drum spre Castelul Windsor, sicriul, montat pe un afet de tun tras cu ajutorul unor frânghii de marinari din Royal Navy, a străbătut în procesiune străzile din centrul capitalei britanice până la Arcul Wellington, urmat de regele Charles al III-lea, prinţul William de Wales şi alţi membri ai familiei regale. Peste 3.000 de soldaţi au defilat în cortegiul funerar după ceremonia religioasă care a avut loc la Abaţia Westminster în faţa a sute de demnitari din toată lumea.

Preşedintele Klaus Iohannis şi-a exprimat compasiunea, încă o dată, după participarea la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a, pentru "această mare pierdere". "După ce am participat la funeraliile de stat ale Majestăţii Sale Defuncte Regina Elisabeta a II-a, exprim încă o dată, în numele poporului român, întreaga noastră compasiune pentru aceasta mare pierdere", a transmis şeful statului, pe Twitter. Lideri importanţi ai lumii, printre care preşedintele Statelor Unite, Joe Biden, şi reprezentanţi ai Caselor regale au participat la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a.

Regina Elisabeta a II-a va fi înmormântată luni seară, într-un cavou regal, alături de soțul ei, regretatul duce de Edinburgh. La această slujbă de înmormântare privată, condusă de diaconul de Windsor, vor participa exclusiv regele Charles al III-lea și persoane ce fac parte din familia regală.

Două fotografii în care Regina Elisabeta apare cu mâinile în buzunare au fost făcute publice după decesul său, de către garderobiera ei. Angela Kelly a povestit în ce context au fost realizate cele două fotografii și cât de veselă era suverana, deși la vremea respectivă s-a considerat că imaginile nu ar trebui să fie văzute de public.



Angela Kelly a povestit pe Twitter că Regina Elisabeta a II-a i-a mărturisit într-o zi că dorința ei secretă era să pozeze cu mâinile în buzunare, o ipostază în care nu fusese fotografiată până atunci. "Cu mulți ani în urmă, Majestatea Sa mi-a dezvăluit ceva - o dorință secretă pe care o avea de când era tânără. Majestatea Sa a vrut să fie fotografiată în ipostaze mai relaxate, să aibă mai multă libertate. De exemplu, să pozeze cu mâinile în buzunare", a spus Angela Kelly.





