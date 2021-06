Fosta soție a lui Bezos, MacKenzie Scott, a mai donat 2,2 miliarde euro

Conform BBC, fosta parteneră a fondatorului Amazon, MacKenzie Scott, a donat încă 2,2 miliarde euro unui număr larg de fundații de caritate. Miliardara a scris într-o postare de pe blogul său că donează sumele de bani celor care „au fost în mod istoric subfinanțați și peste care s-a sărit”. Astfel, aceasta a ales 286 de organizații care lucrează pentru combaterea inegalităților rasiale, dar și fundații de artă și educație.

Scott este una dintre cele mai bogate femei din lume, după ce a divorțat de cel mai bogat om al lumii, fondatorul Amazon Jeff Bezos. Ca parte a înțelegerii de divorț, Scott a ajuns să dețină 4% din acțiunile Amazon, fiindcă l-a ajutat pe Bezos să înceapă compania în 1994. Autoarea a postat despre mai multe donații masive, printre care și 4 milioane euro donați în doar patru luni către fundațiile de caritate conduse de femei, bănci alimentare și colegii pentru cei de culoare.

When MacKenzie Scott promised in 2019 to give “until the safe was empty," people had little reason to take her at her word. Many of the world's wealthiest people have made lofty promises of giving. But she has now given away more than $8 billion. https://t.co/okwu4DZdEO pic.twitter.com/DB6CLEaeAP