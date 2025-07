Forza ZU 2025: 11 persoane au fost rănite. Evenimentul a fost oprit. Morar: Am repornit după potop, am renăscut prin iubire

”Forza ZU 2025, eveniment marca Radio ZU desfășurat în această seară (n.r. sâmbătă) la Timișoara, a fost oprit temporar din cauza unei furtuni puternice și neașteptate care a lovit zona Aeroportului Internațional „Traian Vuia”. Echipa Radio ZU a decis acest lucru rapid pentru a asigura protecția publicului și a echipei tehnice.

Publicul a fost pus în siguranță în cel mai scurt timp, iar echipele tehnice și de intervenție au acționat prompt pentru evaluarea situației și remedierea avariilor produse la echipamentele scenotehnice.

După o mobilizare excepțională, echipa Forza ZU a reușit să refacă logistica necesară și să repornească show-ul în condiții depline de siguranță pentru participanți. Reluarea concertului s-a făcut cu sprijinul autorităților locale și al echipelor de intervenție aflate la fața locului.

”Am făcut tot și am repornit Forza ZU după potop. Am dat restart. Ne-a potopit potopul, dar am renăscut prin iubire. Forza ZU este mare!”, a spus Mihai Morar pe scena Forza ZU de la Timișoara.

INFORMARE OFICIALĂ DSU TIMIȘ

În urma fenomenelor meteorologice periculoase avertizate, potrivit informațiilor oficiale transmise de Departamentul pentru Situații de Urgență Timiș (actualizare 3, ora 21:00), s-au înregistrat următoarele:

11 victime din rândul participanților la Forza ZU:

5 persoane (3 bărbați și 2 femei) au fost transportate la spital, în stare stabilă, cu zgârieturi la nivelul membrelor superioare și capului; una dintre femei a suferit o luxație.

5 persoane (3 bărbați și 2 femei) au avut atacuri de panică.

1 bărbat cu luxație a refuzat transportul la spital.

”Suntem alături de toți cei afectați și le dorim însănătoșire grabnică. Mulțumim publicului pentru înțelegere și solidaritate! Forza ZU continuă — și rămâne o celebrare a muzicii, vieții și comunității, chiar și după furtună”” transmite Forza Zu, prin comunicatul de presă, în urma evenimentelor de sâmbătă seară.

