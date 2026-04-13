DCNews Stiri Forintul urcă puternic după înfrângerea lui Viktor Orban
Data publicării: 11:03 13 Apr 2026

Autor: Dana Mihai

Forintul ungar s-a întărit semnificativ după înfrângerea lui Viktor Orban în alegeri.

Forintul ungar s-a apreciat puternic după ce prim-ministrul Viktor Orban şi-a recunoscut înfrângerea la alegerile de duminică, victoria opoziţiei pro-europene fiind prognozată să ajute la deblocarea unor finanţări de ordinul miliardelor de euro de la Uniunea Europeană, transmite Bloomberg.

Creștere de aproape 2% și încredere din partea investitorilor

Moneda ungară s-a apreciat cu 1,9% luni dimineaţă, până la 367,65 forinţi pentru un euro, după ce anterior a atins cel mai ridicat nivel de după aprilie 2022. Rezultatele la alegerile de duminică au confirmat pariurile investitorilor care s-au poziţionat pentru o victorie istorică a partidului Tisza al lui Peter Magyar.

Rezultatele reprezintă un refuz al aşa-numitei "democraţii iliberale" a lui Orban, care a fost susţinută atât de preşedintele american Donald Trump, cât şi de liderul rus Vladimir Putin. Cu aproape 99% din voturi numărate, formaţiunea Tisza urmează să câştige o majoritate covârşitoare de două treimi în Parlament, ceea ce îi va permite să adopte rapid acte normative şi să demonteze sistemul construit de Orban în 16 ani de putere.

O supermajoritate pentru Peter Magyar înseamnă că piaţa va avea "încă un motiv pentru a prelungi creşterea forintului", a declarat Frantisek Taborsky, analist la ING Bank. Câştigurile ar putea veni chiar şi pe fondul unei schimbări a sentimentului pieţei, după eşecul negocierilor de pace dintre SUA şi Iran, a spus Taborsky.

Acces mai ușor la fondurile europene

Analiştii cred că victoria lui Magyar va ajuta la deblocarea accesului Ungariei la fondurile europene, care au fost parţial îngheţate de Bruxelles din cauza încălcărilor statului de drept de către administraţia Orban. De asemenea, partidul Tisza a promis că va lua măsuri pentru aderarea la zona euro, ceea ce ar reduce costurile de împrumut ale Ungariei, în prezent printre cele mai mari din UE, cu un randament al obligaţiunilor guvernamentale pe 10 ani în monedă locală de aproximativ 7% în ultimele 12 luni.

"Ne putem aştepta la o dezgheţare semnificativă a relaţiilor între Budapesta şi Bruxelles", a declarat Michal Jozwiak, analist valutar la Ebury. Aceasta ar trebui să ducă la eliberarea unor fonduri europene în valoare de aproximativ 17 miliarde de euro , precum şi la împrumuturi cu dobândă mică pentru cheltuieli de apărare, oferind un "stimulent semnificativ de creştere pentru economia maghiară", a spus Jozwiak. Acesta a adăugat că o supermajoritate ar putea duce la o creştere şi mai accentuată a forintului, precum şi a acţiunilor ungare.

