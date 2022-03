Gabriel Comănescu, preşedintele Grup Servicii Petroliere, a fost invitatul lui Bogdan Chirieac în platoul DCNewsTV unde a vorbit, printre altele, şi despre forajele de gaz din Marea Neagră.

"Ne-am pregătit pentru ceea ce înseamnă noul challenge al Mării Negre, foraje de mare adâncime. Avem în dotare o semisubmersibilă de foraj de generaţia 6, care poate fora în ancore până la adâncimi de 400m, pe care am cumpărat-o de la TransOcean, avem şi a doua cu poziţionare dinamică de tip 3 (DP3), generaţia 6+...acum aşteptăm să găsim lucrările. Am încercat să intrăm în Bulgaria, dar au suspendat lucrările din cauza situaţiei din Ucraina şi se reprogramează pentru la anul. Ar mai fi Blocul 30 unde sunt asociaţi Lukoil cu Romgaz, vom vedea când se vor începe forările acolo. Şi mai este Neptun Deep, nici aici nu ştim când, sperăm să înceapă. Să nu ne uităm decât la vecinii noştri turci care, în domeniul forajului, au experienţă limitată, ca să nu spun chiar aproape de zero şi care s-au apucat să sape zăcământul Tuna, la indicaţiile preşedintelui Erdogan. Şi-au cumpărat patru nave de foraj, trei sunt în Marea Neagră.", a declarat acesta la DC NEWS.

Zona Tuna-1, aflată la aproximativ 150 de kilometri de coasta Turciei, este aproape de o zonă în care granițele maritime ale Bulgariei și României converg și nu departe de blocul Neptun al României, cel mai mare zăcământ de gaze din Marea Neagră. "Că or fi gaze, că n-or fi gaze acolo, e clar că în patru ani de zile Turcia ne-a arătat un spectacol în care a forat şi îşi pune în exploatare un zăcământ. Este un exemplu! Dacă se vrea, se poate."

Cine scoate gazul din Marea Neagră

Întrebat despre o dată estimativă când se crede că România ar scoate primii metri cubi de gaz din Marea Neagră, Comănescu a replicat: "Gazul din Marea Neagră nu-l scot eu, îl scoate Petrom-ul. Noi oferim servicii integrate de operare şi mentenanţă, pe ţiţei şi pe gaze, pentru Petrom, atât pe mare cât şi pe uscat. Mai avem şi un al doilea contract, de punere în sistem a gazelor, cu o firmă care o să înceapă să pompeze gaz. Noi vedem primele probe de producţie de gaz şi intrare în sistemul naţional undeva spre sfârşitul lunii aprilie."

