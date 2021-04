FMI şi BM, veşti bune privind România. Nazare: Depinde doar de noi să devină realitate

În cel mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marţi de FMI, instituţia financiară internaţională şi-a îmbunătăţit, semnificativ, estimările privind evoluţia economiei româneşti, care ar urma să înregistreze în acest an un avans de 6%, iar în Europa va fi devansată doar de Spania, care va înregistra o creştere economică de 6,4%.



De asemenea, FMI şi-a îmbunătăţit şi estimările pentru 2022, până la un avans de 4,8%, faţă de o creştere de 3,9% cât prognoza în luna octombrie a anului trecut. Conform acestor estimări, performanţele economiei româneşti vor fi, atât în 2021 cât şi în 2022, peste media europeană de 4,5% în acest an şi de 3,9% anul viitor. La finalul lunii martie, şi Banca Mondială a îmbunătăţit estimările privind evoluţia economiei româneşti, indicând un avans al PIB de 4,3% pentru acest an, faţă de estimările anterioare, publicate în ianuarie, care mizau pe o creştere de 3,5% în 2021.

Nazare: Depinde de noi să facem ca aceste estimări să devină realitate

"E o veste foarte bună. Nu e vorba doar de vestea bună de la FMI, ajustarea prognozei la 6%. E vorba şi de ajustarea prognozei la Banca Mondială, la 4,3% (n.r. – estimări privind creşterea economică).

E un cumul de veşti bune care nu fac decât să valideze premisele pe care am construit bugetul, premisele de creştere şi cred că e un mesaj de încredere foarte important. Acest mesaj de încredere şi aceste veşti bune nu înseamnă că situaţia privind execuţia e complet rezolvată. E o veste bună, suntem în direcţia bună, dar vorbim totuşi de nişte estimări. Depinde doar de noi şi de performanţa noastră, a Guvernului şi a fiecărui ministru în parte, ca aceste cifre să devină realitate. Da, avem încrederea acestor instituţii internaţionale, avem încrederea Comisiei Europene, avem discuţii foarte bune şi cu agenţiile de rating, deci avem premisele de a transforma estimările în realităţi la sfârşitul anului", a declarat ministrul Nazare în cadrul dezbaterii Upgrade Romania: Investițiile, „colacul de salvare” al economiei?.