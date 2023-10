FMI a recomandat impozit progresiv pe salarii în România. Cum poate evita România. "ANAF nu e pregătit pentru lucruri uzuale, darămite..."

"Revine chestia cu impozitarea progresivă a salariilor după întâlnirea pe care a avut-o Guvernul cu FMI. FMI a recomandat chestia asta. Nu au zis nici că sunt bune sau rele măsurile, dar asta a zis FMI", a punctat Răzvan Dumitrescu la Ce se întâmplă.

"Am ceva experienţă cu FMI, am ceva experienţă în a citi documente şi de a scrie documente pentru FMI. Eu am rezerve în a judeca lucrurile în acest fel. Nu cred că FMI a formulat o recomandare tranşantă în privinţa unui mod de impozitare. FMI are aceeaşi problemă pe care o are şi Comisia Europeană. Se uită la peisajul macro, la datele macro, la dezechilibrele macro. Dacă România demonstrează prin digitalizare şi prin utilizarea eficientă a cotei unice, atunci nici FMI, nici Banca Mondială, nici Comisia, nu se vor mai gândi la variante alternative.

În discuţia despre impozitul progresiv, trebuie să luăm în calcul că ANAF nu e pregătit pentru alte lucruri uzuale, darămite pentru un impozit atât de complicat", a explicat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, atrage atenţia într-o postare pe Facebook asupra avertizărilor transmise de Fondul Monetar Internaţional (FMI) referitoare la reducerea deficitului bugetar şi la măsurile suplimentare pe care trebuie să le ia România pentru combaterea evaziunii.



"Ne-au apreciat eforturile de a implementa reforme şi politici economice responsabile, dar au subliniat: "Aveţi nevoie de sustenabilitate fiscal-bugetară. Aveţi nevoie să reduceţi deficitul bugetar şi să luaţi măsuri suplimentare pentru combaterea evaziunii". În tot acest timp, ţările UE care "donează" pentru noi privesc cum dăm din umeri", a scris Boloş, marţi, pe reţeaua de socializare.



Ministrul Finanţelor s-a întâlnit, luni seara, cu echipa FMI prezentă la Bucureşti, condusă de Jan Kees Martijn, şeful misiunii pentru România.



Acesta a reamintit că şi Comisia Europeană a avertizat recent România în legătură cu deficitul bugetar, care în opinia Executivului comunitar va ajunge "la cote alarmante", dacă nu vor fi luate măsuri.



"Vine European Commission şi spune: "Aveţi grijă cu deficitul bugetar, dacă nu faceţi ceva, ajunge la cote alarmante. Sunteţi în pericol să vă suspendăm fondurile europene, toate, şi din Politica de coeziune şi din PNRR." Mai pe româneşte "v-aţi întins mai mult decât vă ajunge plapuma, cheltuiţi fără să puneţi nimic în loc şi sacul a ajuns la fund". Miza? Riscul să pierdem 75 miliarde euro şi să închidem toate proiectele de investiţii, care ar rămâne fără sursă de finanţare: adică toate proiectele din bani europeni ce înseamnă drumuri noi, spitale noi, şcoli noi, sprijin pentru persoanele vulnerabile sau reţele de apă-canalizare s-ar opri", a mai scris Boloş pe Facebook.



Potrivit sursei citate, în acest context este nevoie de un pachet de măsuri fiscal-bugetare asumat de coaliţia de guvernare.



"Aşa am ajuns să vorbim despre nevoia unui pachet de măsuri fiscal-bugetare asumat de coaliţia de guvernare, care ţine agenda publică deja de prea mult timp. Un efort necesar şi un efort care nu se poate opri aici. Pentru că în următorii ani va aduce beneficiile unui stat mai disciplinat şi mai corect, care îi protejează pe cei care fac investiţii. Pentru că va însemna cheltuieli publice mai înţelept făcute şi cu resursa umană corect dimensionată, dar şi un cadru fiscal mai predictibil pentru mediul de afaceri şi mai onest pentru români", a mai transmis Boloş pe pagina de socializare.

