FITS 2021. 13 universităţi şi academii din şase ţări, la Secţiunea Spectacole a Festivalului Universităţilor de Teatru şi Management Cultural Sibiu

Festivalul Universităţilor de Teatru şi Management Cultural Sibiu, cea mai importantă manifestare de gen din Europa, structură asociată a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS), prezintă şi anul acesta spectacolele de referinţă ale şcolilor de teatru din întreaga lume.



Akademie fur Theater und Film Passau, şcoala de teatru a celebrului regizor David Esrig, este prezentă la cea de-a XXVIII-a ediţie a FITS. De asemenea, Irisz Kovacs, regizorul spectacolului "Medeea", din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, clasa Radu Nica, va debuta ca regizor în cadrul Festivalului Universităţilor de Teatru şi Management Cultural Sibiu.



În acelaşi spectacol, Cabiria Morgenstern, fiica Maiei Morgenstern, va juca rolul Medeea.



Festivalul Universităţilor de Teatru şi Management Cultural Sibiu reuneşte anul acesta 22 de spectacole, cu peste 1600 de spectatori şi 170 de participanţi din partea a 13 universităţi şi academii din Armenia, Germania, Marea Britanie, Republica Moldova, România şi Statele Unite ale Americii.



Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS), prin Departamentul de Artă Teatrală şi Teatrul Naţional "Radu Stanca", organizează anual Festivalul Universităţilor de Teatru şi Management Cultural.





Highlights-urile ediţiei 2021





"Medeea", după Euripides, în regia lui Irisz Kovacs, cu Andrada Balea, Alexandra Bob, Antonia Moldovan, Cabiria Morgenstern, Timeea Pădurean este prezentat de Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Teatru şi Film, în cadrul FITS.



Publicul poate urmări spectacolul "Medeea" din cadrul FITS, în 25 august, ora 17:00, la Sala Cavas ULBS. Acces este gratuit în limita locurilor disponibile.



"Decameronul, după Giovanni Boccaccio, este spectacolul cu care Gabriel Sundukyan Naţional Academic Theatre Armenia participă pentru prima dată la FITS. Reprezentaţia va avea loc în 27 august, ora 18:00, la Teatrul Gong - parter.



În regia lui Lili Elbakyan, "Decameronul" îi are în distribuţie pe Lili Elbakyan, Mariam Davtyan, Araksia Melikyan, Ruzanna Hakhnazaryan, Tsovinar Martirosyan, Mariam Shahinyan, Satenik Gasparyan, Gayane Moghrovyan.



Biletele pot fi achiziţionate de la Agenţia Teatrală din Sibiu, strada Nicolae Bălcescu, nr. 17, şi online, pe www.sibfest.ro.





Între multiculturalism şi dimensiunea practică în învăţământul academic





Ediţia din acest an a Festivalului Universităţilor de Teatru şi Management Cultural îşi propune să promoveze multiculturalismul şi dimensiunea practică a învăţământului teatral sibian, prin cooperarea dintre cele trei specializări de licenţă ale Departamentului de Artă Teatrală din Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - Actorie, Coregrafie, Teatrologie-Management cultural.



Festivalul Universităţilor de Teatru şi Management Cultural, coordonat de conf. univ. dr. Luminiţa Bârsan, este singura manifestare de acest gen din lume care este organizată şi derulată de către studenţi, masteranzi şi doctoranzi, din perspectiva programei lor didactice, sub coordonarea cadrelor didactice de specialitate.



Ediţia 2021 îşi propune desfăşurarea unui Sezon de Ateliere de artele spectacolului cu participanţi de renume la nivel mondial, dar şi un bogat program editorial. În cadrul acestuia se derulează şi Secţiunea Spectacole-lectură. Departamentul de Artă Teatrală, în parteneriat cu Societatea Română de Radiodifuziune, prin Radio România Cultural, realizează un demers unic în peisajul european al învăţământului teatral. Conectaţi la dimensiunea editorială a tendinţelor actuale din dramaturgia europeană, studenţii, masteranzii şi doctoranzii şcolii sibiene de teatru, sub coordonarea artistică a unui cadru didactic de specialitate, interpretează piesele din Antologia pieselor reprezentante în secţiunea "spectacole-lectură", în cadrul unui spectacol deosebit.



Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu se desfăşoară în perioada 20-29 august 2021, cu tema "Construim speranţa împreună" şi are o serie de structuri asociate de prestigiu: Bursa de Spectacole de la Sibiu, Platforma de Cercetare Doctorală, Therme Forum, Festivalului Universităţilor de Teatru şi Management Cultural, Programul de Voluntariat, Aleea Celebrităţilor.