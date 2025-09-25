€ 5.0754
|
$ 4.3210
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 16:41 25 Sep 2025

Finlanda confirmă implicarea hackerilor ruşi în atacul cibernetic împotriva Ministerului Apărării

Autor: Andreea Deaconescu
hacker-roman-condamnat-inchisoare_83987700 Foto: Pixabay
 

Atacul cibernetic care a afectat timp de mai multe ore site-ul web al Ministerului Apărării din Finlanda marţi seara a fost opera grupului de hackeri ruşi "NoName057(16)", a confirmat joi Agenţia finlandeză pentru transporturi şi comunicaţii.

Anchetatorul principal al Centrului pentru securitatea cibernetică din cadrul Traficom, Juhani Eronen, a subliniat pentru canalul de televiziune citat că acest atac cibernetic face pare dintr-o serie de atacuri de tip denial of service (DDoS) lansate împotriva mai multor organisme din Finlanda în ultimele patru zile şi care mai continuă, potrivit EFE, citată de Agerpres.

De altfel, respectiva grupare de hackeri a revendicat aceste atacuri virtuale pe diferite reţele sociale, printre care X, Telegram şi Mastodon, invitând şi alţi experţi în informatică pro-ruşi să i se alăture pentru a creşte presiunea împotriva "Finlandei rusofobe".

"În ultimul său mesaj publicat pe contul de Telegram "Noname" înainte de ora 09:00 dimineaţa, gruparea afirmă că de acum va ataca site-uri web din Finlanda şi Insulele Aland (o provincie autonomă şi demiliarizată din sud-vestul Finlandei), precum şi unele site-uri web ucrainene", a adăugat Eronen în intervenţia sa la YLE.

În afară de Ministerul Apărării, printre ţintele hackerilor ruşi figurează guvernul finlandez, principalele partide politice, Ministerul de Interne, Curtea Supremă şi Camera de Comerţ, deşi până în prezent nu s-au detectat anomalii pe site-urile acestora, conform autorităţilor.

În ultimele luni, "NoName057(16)" a lansat atacuri cibernetice împotriva mai multor ţări drept represalii pentru operaţiunea desfăşurată de Europol în luna iulie cu scopul destructurării acestei grupări de hackeri.

Această operaţiune de amploare, la care au participat forţele de poliţie din 10 ţări europene, printre care Spania şi Finlanda, precum şi din SUA, a avut ca rezultat distrugerea a peste 100 de servere şi a permis arestarea mai multor persoane.

Respectiva grupare, apărută după invazia rusă în Ucraina, a revendicat în ultimii trei ani numeroase campanii de atacuri cibernetice împotriva unor ţări europene şi aliate NATO care şi-au manifestat sprijinul faţă de guvernul de la Kiev.

În mai 2024, la o lună după ce Finlanda a semnat un acord de sprijin militar cu Ucraina, hackeri ruşi au atacat site-uri web ale guvernului finlandez, Camerei de Comerţ, Institutului de Arbitraj şi Ministerului Apărării din această ţară.

Cu un an în urmă, aceeaşi grupare a lansat mai multe atacuri cibernetice în Spania în timpul alegerilor generale şi al summitului european din Granada, printre ţintele sale figurând Ministerul de Interne, Comisia Electorală Centrală şi Casa Regală. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rusia
putin
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Polonia îi interzice politicianului moldovean pro-rus Irina Vlah să intre pe teritoriul său
Publicat acum 8 minute
A murit cardinalul Lucian Mureșan, liderul Bisericii Greco-Catolice din România
Publicat acum 34 minute
Finlanda confirmă implicarea hackerilor ruşi în atacul cibernetic împotriva Ministerului Apărării
Publicat acum 40 minute
Erou fără uniformă: un tânăr român a salvat o femeie din flăcări și luptă acum pentru visul de a deveni pompier
Publicat acum 58 minute
Reacția Maiei Sandu după extrădarea lui Vladimir Plahotniuc
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 23 Sep 2025
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
Publicat pe 23 Sep 2025
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat acum 18 ore si 7 minute
Miruță, un ministru de noaptea minții! Dovada, azi de față cu muncitorii de la Damen
Publicat pe 24 Sep 2025
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
Publicat pe 24 Sep 2025
Culisele amânării de la CCR pe legea pensiilor speciale. Diana Tache: Data de 10 octombrie este mai importantă
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close