Fetiță înjunghiată chiar de mama ei, în Timișoara. Femeia ar fi vrut să se răzbune, astfel, pe soț

O fetiță în vârstă de 10 ani din Timișoara a fost înjunghiată chiar de mama sa, minora fiind transportată la spital, unde a fost operată. Starea micuței este stabilă, fiind internată la ATI.

Tatăl fetiței a apelat la 112

Incidentul s-a petrecut în urmă cu o zi, potrivit datelor comunicate, miercuri, de Poliția Timiș. Un bărbat de 41 de ani a anunțat, prin apel la 112, că fiica sa de 10 ani ar fi fost înjunghiată de către mama minorei, de patru ori, în zona cervicală și a claviculei. Femeia, care ar suferi de probleme psihice, ar fi încercat sa se răzbune, prin acest gest, pe soț, întrucât acesta urma să o interneze într-o clinică de specialitate, potrivit observatornews.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au fost identificați cei doi părinți, respectiv un bărbat de 41 de ani, o femeie de 44 de ani și minora, cea din urmă fiind transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale, arată o informare de presă a Poliției Timiș.

Mama, implicată anterior în episoade de violență

Surse judiciare au mai precizat, pentru Agerpres, că fetița a fost operată și este în stare stabilă, iar mama acesteia ar mai fi avut episoade de violență în familie, dar nu a fost niciodată internată în urma acestor ieșiri violente.

În continuare se efectuează cercetări vederea stabilirii tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii evenimentului, sub directa supraveghere a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș.

