Fetiță de 8 ani, în comă, după ce a fost călcată de elefant. ”Era foarte agresiv, ne-a urmărit”

Elefantul i-a provocat răni ce îi pun viaţa în pericol, au transmis mass-media locale, transmite vineri DPA.

Anterior, o turmă de elefanţi a intrat într-o zonă rezidenţială de la periferia localității Pekanbaru, capitala provinciei Riau, conform relatărilor din mass-media, citând autorităţile.

Trei elefanţi au apărut în faţa casei familiei

Accidentul s-a petrecut atunci când trei elefanţi au apărut în faţa casei familiei.

"Unul dintre ei era foarte agresiv. Am fugit spre lanul de porumb, dar ne-a urmărit", a zis tatăl fetei pentru ziarul Jakarta Globe.

Fiica sa, Citra, a fost călcată în picioare de elefant în timpul incidentului. A suferit răni grave la cap şi fracturi multiple.

Transportată la spital. Se află în comă

Fetița a fost transportată de urgență la un spital din Pekanbaru. Fetiţa se află în comă, potrivit relatărilor presei.

Oficiali ai Agenţiei pentru Conservarea Resurselor Naturale din Riau (BBKSDA) au afirmat că elefanţii proveneau, probabil, dintr-o rezervaţie aflată în proximitate. Ei urmau o rută veche de migraţie ce traversează sate şi plantaţii.

Agenția a trimis o echipă specializată pentru a urmări deplasarea turmei și pentru a ghida animalele înapoi spre habitatul lor natural din pădure.

Conflicte dese între oameni și animale

Pe insula Sumatra, conflictele dintre oameni și animale sunt frecvente. Defrișările masive ale pădurilor tropicale, cauzate de extinderea plantațiilor de ulei de palmier și de exploatarea forestieră, au redus considerabil teritoriul natural al elefanților.

Elefantul de Sumatra, în ”pericol critic de dispariție”

Elefantul de Sumatra (Elephas maximus sumatranus) este o subspecie aflată în „pericol critic de dispariție”, conform Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN).

Potrivit organizației WWF, în sălbăticie mai supraviețuiesc astăzi mai puțin de 2.000 de exemplare la nivel mondial, scrie Agerpres.