Fetiță de 2 ani din Maramureș, filmată în timp ce fumează. Poliția a anunțat Protecția Copilului

Caz revoltător în localitatea Finteuşu Mic din Județul Maramureș. Două surori, dintre care una de doar doi ani, apar într-un videoclip postat pe o reţea de socializare în timp ce fumează dintr-o ţigară electronică. Oamenii legii s-au autosesizat din oficiu după ce au văzut imaginile, a declarat marţi, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureş, Florina Meteş.

"Cele două surori s-au filmat şi postat pe o reţea de socializare în timp ce fumau dintr-o ţigară electronică. Din imaginile postate se poate observa cum o adolescentă ţine în braţe o fetiţă, ambele fumând dintr-o ţigară electronică. După sesizarea poliţiei, filmarea a fost ştearsă", a spus Florina Meteş.

Poliţia a anunţat DGASPC: "Siguranţa copiilor nu este un joc"

Verificările polițiștilor efectuate au condus la identificarea celor două persoane, din localitatea Finteuşu Mic, surori de 15, respectiv 2 ani şi 7 luni.

Oamenii legii au informat Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Serviciului de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei din comuna Satulung cu privire la acest caz.

"Siguranţa copiilor nu este un joc şi nici o sursă de divertisment pentru reţelele de socializare", a mai adăugat Florina Meteş.