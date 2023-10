Explozie uriașă în Marea Britanie - Video

O explozie puternică a avut loc în orașul Oxford din Marea Britanie. Locuitorii din Oxford au rămas șocați după ce o "explozie masivă" a zguduit orașul. Oamenii au apelat la rețelele de socializare pentru a împărtăși fotografii și videoclipuri cu mingea de foc care a luminat cerul nopții în jurul orei 19:45, în această seară, scrie express.co.uk.

Serviciile de urgență au fost văzute grăbindu-se la fața locului, lângă Yarnton, deoarece unii localnici au raportat că au rămas temporar fără curent electric.



Un internaut a scris: "Ceva mare tocmai a ieșit spre Woodstock... Aeroport? Direcţie? Vreo idee? Cerul a strălucit aproximativ 2 minute, apoi a dispărut. Ca o explozie la orizont".

Un martor ocular a spus: "Am văzut acestă lumină ciudată pe cer, care pulsa pe ferestrele noastre, la nord-vest de Oxford. Bănuiesc că este un incendiu provocat de furtuna cu fulgere care a trecut", scrie oxfordmail.co.uk.

Un alt martor ocular a spus: "Nu știu ce a fost, dar a fost masiv. Au văzut o mulțime de mașini de pompieri și de poliție câteva minute mai târziu care treceau prin A 40".



Mașinile de pompieri se îndreptau spre zona industrială Osney Mead, chiar lângă Botley Road, în Oxford, în jurul orei 18.00, după raportarea unui incendiu la Shirtworks.

Met Office a emis o avertizare de Cod Galben de furtuni în Oxford, pentru această seară.

"A fost terifiant. Îngrozitor"

Ana Cavey, care locuiește în Somerton, la aproximativ 15 mile nord de Oxford, a declarat pentru Sky News: "Am avut cea mai incredibilă furtună cu tunete și fulgere pe care am văzut-o vreodată... a apărut de nicăieri și zgomotul a fost incredibil. Un fulger a lovit chiar în fața casei mele și a fost asurzitor. A fost terifiant. Îngrozitor".

"Tocmai am văzut ceva aici, în Kidlington, care arăta ca o explozie în depărtare. Am auzit un bubuit ca un tunet și am văzut flăcări în depărtare. Orizontul a devenit portocaliu pentru o vreme", a scris Mahmet Ciftci pe X.

Totuși, deocamdată nu se știe exact ce este acea minge de foc observată de oameni.

