Euro pierde din valoare în fața francului elvețian. A fost atins un minim record

Motivul recesiunii actuale este situația nesigură a aprovizionării cu gaze naturale a Europei. Există temeri că acest lucru ar putea declanșa o recesiune. Rusia a anunțat luni că își va înjumătăți rezervele de gaze deja reduse prin conducta Nord Stream 1. Prețurile gazelor naturale au crescut semnificativ și chiar și astăzi, marți.

Zona euro este puternic dependentă de gazul natural rusesc

Lipsa gazelor ar pune o presiune puternică asupra economiei în întreaga Europă. Între timp, țările UE au lansat un plan de urgență pentru reducerea consumului de gaze, scrie publicația Die Presse.

Planul este destinat în primul rând să reducă riscurile care ar putea apărea dintr-o întrerupere completă a aprovizionării cu gaze rusești. Cu toate acestea, acest lucru nu ar trebui să rămână fără consecințe - nici măcar pentru Elveția.

Deprecierea Euro

Încă de la începutul anului, euro se numără printre cele mai slab performante valute, scrie Tavex. A pierdut aproape 11,6% față de dolarul american în șase luni. Din luna mai a anului trecut, euro s-a depreciat cu 17,5% față de dolar, iar de la ultima criză – cu 33%.

Din mai 2021, în raport cu dolarul, euro doar a scăzut. În continuare, vom afla motivul prăbușiri recente a monedei euro, ce înseamnă acest lucru pentru consumatori și economie, dar și cât va dura această scădere.

Motivul fundamental al scăderii puterii de cumpărare a unei monede este tipărirea în cantități mari de către băncile centrale. O creștere a masei monetare se numește inflație. Creșterea prețurilor pentru utilizatorii finali este doar una dintre manifestările sale.

Tipărirea banilor nu este singurul factor care influențează valoarea euro. Cursul de schimb EUR/USD este afectat de modificările cererii și ofertei pentru fiecare monedă din perechea valutară.

Când cererea globală de dolari crește și nu există nicio modificare a cererii pentru euro, dolarul devine mai scump față de euro. Odată cu o scădere simultană a cererii de euro și o creștere a cererii de dolari, așa cum este cazul în acest moment, deprecierea euro este și mai rapidă.

Situația este similară pentru francul elvețian, văzut ca o monedă de refugiu de către piețe, deși își pierde progresiv puterea de cumpărare. Doar că devalorizarea francului elvețian are loc mai lent decât cea a euro.

Deși Banca Națională Elvețiană a anunțat anterior că nu va permite ca francul să se aprecieze, de la începutul lunii iunie, valoarea acestuia a crescut semnificativ.

La scurt timp după publicarea unor date statistice care arată o creştere accelerată a inflaţiei în SUA în luna iunie, ceea ce deschidea calea unei politici monetare şi mai restrictive din partea Rezervei Federale americane, moneda euro se tranzacţiona pentru 0,9998 de dolari în jurul orei 12.45 GMT, o premieră de la introducerea sa în circulaţie, potrivit Agerpres.



"Raţionalizarea gazelor naturale, aşteptata recesiune, sunt toate motive solide pentru a fi pesimist cu privire la euro", este de părere Stuart Cole, economist la Equiti Capital în Londra. Potrivit economistului, aceşti factori vor îngreuna sarcina Băncii Centrale Europene de a majora costului creditului, ceea ce va adânci şi mai mult diferenţele de dobândă dintre SUA şi Europa.

Istoricul valoric al monedei euro





De la introducerea sa în circulaţie în 1999, moneda euro a petrecut foarte puţin timp sub nivelul de paritate cu dolarul. Ultima dată când a fost în această situaţie a fost între 1999 şi 2002, când a coborât până la un minim istoric de 0,82 dolari în luna octombrie 2000.



Chiar dacă are o istorie relativ scurtă de două decenii, moneda euro este a doua cea mai căutată valută pe pieţele mondiale de schimb valutar, iar tranzacţiile zilnice euro/dolar sunt cele mai mari de pe piaţa valutară globală care are o valoare de 6.600 de miliarde de dolari pe zi... Citește mai mult AICI.

