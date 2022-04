Ethereum pregătește cea mai mare schimbare din istoria sa. Cea mai importantă autostradă comercială din cripto este pe cale să fie complet asfaltată

Potrivit unor analiști, cea mai importantă autostradă comercială din cripto este pe cale să fie complet asfaltată, scrie Bloomberg.⁣

Ethereum este în esență un software de calculator care utilizează așa-numita tehnologie blockchain pentru a oferi un registru digital în vederea înregistrării tranzacțiilor. Aceasta a devenit cea mai populară bază pentru o gamă tot mai mare de active și aplicații cripto comerciale, inclusiv produse de împrumut, NFT, precum și tokenul său nativ, Ether.

Ethereum nu este deținut de nimeni, ci este construit și rafinat de o comunitate de dezvoltatori și rulează pe o rețea de centre de date din întreaga lume. Aceste centre de date funcționează ca „mineri” în rețea, comandând tranzacții care sunt înregistrate digital. În schimb, plățile se fac în Ether.

#Ethereum Layer 2 Ecosystem TVL reached to its ATH = $7.36B ????



ETH Eco Growing very Fast as of THE MERGE Event Coming soon in Q2 2022???? pic.twitter.com/jOEILN4tVx