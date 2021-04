Eterna dilemă: ce cumpărăm, mașini noi sau mașini second hand? (P)

Investiția este una destul de mare și beneficiile obținute trebuie să fie de lungă durată, astfel încât plăcerea de a conduce în confortul propriei mașini să fie la un nivel superior, chiar și la un interval destul de mare de timp de la data cumpărării efective.

De aceea, întreg procesul de achiziționare a unui autoturism este unul complex ce presupune analizarea multor criterii, dar și timp și o documentare serioasă în prealabil.

Pe lângă stabilirea unui buget și a câtorva modele preferate, șoferii trebuie să inspecteze atent exteriorul și interiorul mașinii, fiabilitatea, consumul și să evalueze viitoarele costuri de întreținere pentru a alege cea mai bună variantă.

Unde găsim mașinile, fie ele noi sau second hand?

Vestea bună este că piața auto din țara noastră este destul de dezvoltată și vei găsi cu siguranță un model care să îți satisfacă toate nevoile și cerințele, fie că ești interesat de mașini noi, fie că mai degrabă tinzi să alegi o variantă dintre mașinile second hand disponibile.

Cel mai eficient mod de a începe căutările este să folosești mediul online.

În fiecare zi sunt postate sute de noi anunțuri cu vânzări auto pe Internet, atât pentru autoturismele abia ieșite de pe poarta fabricii, cât și pentru mașini deja rulate.

Cautimasina.ro este o platformă eficientă unde poți să identifici anunțuri și oferte pentru modelele care ți-au atras atenția. Pe baza unor criterii simple pe care le completezi (marcă, model, preț, an de fabricație, caroserie, combustibil, etc), agregatorul returnează anunțuri auto postate de diferiți vânzători, de la dealeri până la persoane fizice, din toată țara.

Atunci când cauți un autoturism, platforma verifică peste 160 de site-uri de profil și îți livrează instant cele mai bune rezultate. Are o secțiune destinată pentru căutarea de mașini noi, dar și o categorie în care vei găsi anunțuri de vânzări pentru mașini second hand.

Cautimasina.ro îți oferă posibilitatea de a avea în același loc toată informația, de a identifica și compara foarte ușor mărcile și modelele tale preferate și chiar de a evalua dacă prețul cerut de un vânzător este cel corect și se încadrează în media pieței.

În acest moment, cautimasina.ro compilează peste 180.000 de anunțuri de vânzări pentru autoturisme noi și deja rulateși cu siguranță unul dintre ele poate fi al tău. Mai mult, platforma updatează anunțurile în mod constant. De fiecare dată când un anunț nou se postează pe Internet, tu îl vei găsi și pe cautimasina.ro și astfel vei fi la curent cu cele mai bune oferte din piață.

Ce cumpărăm? Mașini noi sau mașini second hand?

Fiecare din cele două variante vine la pachet cu avantaje serioase.

Tu ești cel care decide ce este mai important pentru tine și de ce vrei să cumperi efectiv un anumit model sau marcă.

Iată care sunt avantajele unei mașini noi:

- Este echipată cu tehnologii avansate care determină siguranță și confort sporite, dar are și eficiență din punct de vedere consum de combustibil.

- Nu a suferit reparații și nu a fost implicată în niciun eveniment rutier.

- Ai garanție de funcționare timp de cel puțin 3 ani.

- Fiablitate mai mare și o siguranță mai crescută că aceasta te va purta în siguranță pe cât mai multe și lungi drumuri.

- Costuri de întreținere reduse: nu vei avea nevoie de reparații de amploare pentru o bună perioadă de timp.

- Singurele tale costuri vor fi cele de mentenanță ca schimbul de ulei, distribuție și filtre.

- Are caracteristici de siguranță sporite și este testată riguros pentru a oferi condițiile optime de deplasare pe carosabil pentru șofer și pasageri.

- Îți oferă experiența incomparabilă de a fi primul proprietar.

Nici mașinile second hand nu se lasă mai prejos însă în ceea ce privește beneficiile pe care le poți obține dacă alegi un autoturism bun din această categorie.

Unele dintre mărcile și modelele de autoturisme deja rulate pot fi chiar mai scumpe decât alte mărci noi și pot fi echipate superior față de acestea.

Principalele avantaje ale unei mașini second hand:

- Diversitatea opțiunilor disponibile în piață.

În România cota de piață a mașinilor deja rulate o depășește pe cea a autovehiculelor noi. Astfel, vei găsi mai multe mărci și modele de unde vei putea să alegi varianta potrivită pentru tine.

- Prețuri mai accesibile

Dacă trebuie să te încadrezi într-un buget destul de fix, varianta cea mai bună pentru tine este aceea de a alege o mașină second hand. Te poți bucura de brandul care îți place fără să plătești prețul mare pe care îl are în momentul lansării. Poți achiziționa același model chiar și de 2 ori mai ieftin față de prețul original de lansare dacă acesta are o vechime chiar și de 5 ani.

- Informații diverse

Internetul te ajută nu numai să cauți anunțuri cu vânzări de mașini second, ci să și afli multe informații despre acestea: citești review-uri, ai topuri, tabele și grafice comparative despre performanțele mașinii, găsești opinii ale șoferilor care conduc deja modelul și poți afla dacă se confruntă cu anumite probleme sau cât costă efectiv să o întreții după ce o cumperi: prețuri pentru piesele de schimb, asigurare, taxe și impozite.