Escrocherii imobiliare de 6 milioane de euro cu terenurile Primăriei Capitalei. Dumitru Dragomir: Doar dacă eram bolnav de Spitalul de nebuni puteam să cumpăr un teren cu litigii!

Mitică Dragomir ar fi fost păcălit de două clanuri celebre, respectiv Clanul Stemabil, fiul lui Maria Câmpina – ghicitoarea, și Clanul Buzea, fiul lui Brățara – ghicitoarea. Clanurile i-au vândut terenuri în București, în baza unor hotărâri judecătorești falsificate, conform unor surse judiciare.

Mitică Dragomir și fiul său, Bogdan, au construit un complex de lux pe unul dintre amplasamentele în litigiu. Însă, ei au fost cumpărători de bună credință, potrivit acelorași surse.

Dumitru Dragomir neagă că a fost păcălit și afirmă că nu i-a văzut niciodată pe membrii clanurilor

'Am achiziționat acel teren, fiind cumpărător de bună credință, așa cum am cumpărat multe alte fâșii de pământ din București și din jurul Capitalei. Nu puteam să iau plasă pentru că am avocați și notariatul nu te lasă să greșești niciodată. Prin urmare, am trecut prin filtrul avocatului și al notariatului, dar și al băncii pentru că am luat împrumut bancar. Era imposibil să iau plasă. Deci, am fost cumpărător de bună credință. Cei care au falsificat nu mă interesează. Să plătească conform legii!', a declarat Mitică Dragomir.

Întrebat cum le răspunde celor care îl acuză că știa despre neregulile terenului și a profitat de acest lucru pentru a ridica imobilele, Mitică Dragomir a răspuns:

'Așa ceva nu există, doar dacă eram bolnav de Spitalul de nebuni puteam să cumpăr un teren cu litigii. Am mai cumpărat și de la Becali și de la încă vreo patru oameni. Eu sunt cumpărător de bună credință. Nu am cumpărat eu, ci societatea care a construit. Eu am făcut blocul, l-am și vândut. Acolo locuiesc acum oameni. Fiecare om care a cumpărat a verificat documentele, actele, ce credeți că este așa ușor să cumperi un teren mincinos, cu litigii? Nu, domnule!', a spus Dragomir.

'Eu mă feresc de greșeli, iar pe respectivii eu nu i-am cunoscut, văzut, în viața mea. Eu m-am luat după un afiș de vânzare. Și am cumpărat de la o femeie și un bărbat pe care i-am văzut pentru prima dată la notariat! Rețineți ce vă spun! Am dat un preț enorm pe el! Oamenii care au cumpărat acolo nu riscă să fie dați afară! Nici nu mă doare capul de așa ceva pentru că, atunci pentru ce mai plătim avocați, notariați, care să ne învețe?! S-ar putea ca eu să nu mă pricep, dar notariatul ce păzește?', a mai zis Dumitru Dragomir, la România TV.

