Erdogan, în barcă cu Republicanii. Spune că Turcia ar putea să cumpere mai ușor avioane F16

Eforturile Turciei de a finaliza achiziţia de avioane F-16 ar fi "mult mai uşoare" dacă republicanii ar ajunge să controleze Senatul american, a apreciat preşedintele Recep Tayyip Erdogan în declaraţii citate sâmbătă de media turcă, potrivit Reuters și Agerpres.



Turcia, ţară membră NATO, solicitase în octombrie să cumpere 40 de avioane de luptă Lockheed Martin Corp F-16 şi aproape 80 de kituri de modernizare pentru avioanele sale de război pe care le are în dotare, iar discuţiile tehnice continuă între cele două părţi.



Congresul SUA este cel care aprobă orice vânzare finală, ceea ce reprezintă un obstacol pentru Ankara, având în vedere legăturile diplomatice uneori tensionate între cele două ţări, precum şi scepticismul unor parlamentari americani.

Erdogan: Lucrurile vor fi mult mai uşoare pentru noi



"Speranţa mea este ca următoarea lună să fie plină de veşti bune şi să progresăm într-o direcţie foarte pozitivă în ceea ce priveşte problema F-16", a declarat Erdogan, citat de agenţia de stat Anadolu şi de alte media, în timpul unui zbor din Uzbekistan.



"Dacă republicanii îşi revendică cele câteva locuri de care au nevoie în Senat, lucrurile vor fi mult mai uşoare pentru noi", a apreciat preşedintele turc.



Victoria senatorului democrat în exerciţiu Mark Kelly vineri în Arizona îi plasează pe democraţi la un loc distanţă pentru victoria în Senat, după alegerile de marţi, în prezent aşteptându-se rezultatele decisive din două state, Nevada şi Georgia.



În timp ce achiziţia de F-16 de către Turcia are susţinători şi oponenţi în ambele partide, Bob Menendez, preşedintele democrat al Comisiei din Senat pentru relaţii externe, ar putea constitui o piedică, având în vedere criticile sale repetate la adresa situaţiei drepturilor omului din Turcia sub Erdogan.



Erdogan a declarat în septembrie că a primit un feedback "pozitiv" de la doi senatori americani cu care s-a întâlnit la New York. Un purtător de cuvânt al lui Erdogan a declarat recent că achiziţia ar putea fi finalizată până la începutul anului viitor.

Erdogan profită de momentele proaste ale lui Putin pentru a-și crește influenţa în Asia Centrală

În faţa războiului din Ucraina care a deschis o perioadă delicată şi plină de riscuri, devine încă şi mai necesar să ne consolidăm cooperarea, solidaritatea şi armonia, a spus Erdogan la summitul Organizaţiei Statelor Turcice (OET), care se desfăşoară în oraşul uzbec Samarkand.



El a pledat şi pentru crearea cât mai rapidă a unui Fond de investiţii turcic, ce ar permite consolidarea cooperării economice între ţările din regiune.



Fondată în anul 2009 sub numele de Consiliul Turcic, Organizaţia Statelor Turcice (OET) reuneşte patru foste republici sovietice din Caucaz (Azerbaidjan) şi Asia Centrală (Kazahstan, Kârgâzstan şi Uzbekistan), alte două ţări având statut de observator, respectiv Turkmenistan şi Ungaria.



Prin intermediul acestei organizaţii Turcia încearcă să-şi sporească influenţa în această regiune dominată de decenii de Rusia prin alianţe militare şi economice.



Însă invazia rusă în Ucraina a deturnat oarecum atenţia Moscovei de la zona central-asiatică şi a neliniştit ţările din această regiune, care încep să privească tot mai mult spre relaţiile cu alte zone, în special China, dar şi Europa. Citește mai multe AICI

