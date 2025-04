Emisarul lui Trump, stupoare în Franța: Doar un ignorant needucat ar putea face asta/ VIDEO

Emisarul special al președintelui american pentru Rusia, Steve Witkoff, prezent la Palatul Élysée, în compania unei delegații extinse și-n fața camerelor, și-a exprimat aprecierea față de arhitectura palatului într-un mod care a stârnit stupoare. El, cel care și-a dus mâna la inimă înainte de a-l saluta pe președintele rus, Vladimir Putin, a afirmat despre Palatul Élysée: ”Știți cu ce seamănă? Cu clubul președintelui Trump, de la Mar-a-Lago” se aude Witkoff pe video. Cei din jurul său au început să râdă, iar unul dintre ei chiar l-a întrebat: ”Pe bune?”, dar emisarul lui Donald Trump a insistat asupra auriului de pe pereți, nu se înțelege foarte clar, din cauza râsetelor din jur, dar la un moment dat pare că spune ”aveți auriul acesta care nu arată ieftin, este chiar fabulos. El, personal, - Donald Trump n.r. - chiar lucrează la asta. Este ca un arhitect”. În timpul acestei ultime afirmații, au mai fost comentarii ironice, precum: ”Acesta este o copie?”, ”Este designer - n.r. Donald Trump”.

Prima reacție care apare în legătură cu acest video, pe X, este următoarea: ”Este clar de ce-l place Trump, este un imbecil”. Un alt internaut a precizat: ”Doar un ignorant complet needucat ar putea compara Palatul Elysée, o bijuterie arhitecturală și artistică a secolului al XVIII-lea, cu casa complet lipsită de gust și kitschoasă a lui Trump din Mar-a-Lago, fără clasă”.

Cu toții știm părerea francezilor despre americani în special, iar un alt comentariu pe X vine să o confirme și să o exemplice: ”Witkoff este un exemplu minunat care arată că nu este complet greșit clișeul despre americanii proști și needucați”. Altul notează: ”Doamne, cât de ignorant și de prost poate fi omul ăsta!?! Unde sunt foștii mari republicani precum Reagan? Trebuie să-i fie rușine!”. ”Ar fi trebuit să oprească întâlnirea chiar atunci și acolo. Nu faci afaceri cu barbarii” au continuat comentariile.

În vreme ce Palatul Élysée a fost construit între 1718 şi 1720, reşedinţa privată a lui Donald Trump a fost construită în anii 1920. De aici și remarca ironică a unuia dintre participanții la întâlnire care i-a spus că Palatul Élysée este o copie.

