Elon Musk, detronat din poziţia de cel mai bogat om de pe Planetă. Cine este noul lider al miliardarilor

Larry Ellison l-a detronat pe Elon Musk din poziţia de cel mai bogat om de pe Planetă, după ce cotaţia acţiunilor Oracle a crescut miercuri cu mai mult de o treime, impulsionată de explozia Inteligenţei Artificiale, informează Financial Times.

Aprecierea acţiunilor Oracle a dus valoarea participaţiei deţinute de Larry Ellison la producătorul de software, la care este şi co-fondator, la peste 389 miliarde de dolari miercuri după-amiază. Este vorba de o sumă mai mare decât avuţia totală a lui Elon Musk, care potrivit Bloomberg's Billionaire Index se situează la 384 miliarde de dolari.

Marţi seara, cu prilejul publicării rezultatelor trimestriale, directorul general de la Oracle, Safra Catz, a descris perioada iunie-august drept un "trimestru uimitor", în condiţiile în care grupul a semnat patru contracte în valoare de mai multe miliarde de dolari cu trei clienţi diferiţi. Aceste contracte au dus comenzile restante, care se vor repercuta asupra veniturilor viitoare, la 455 de miliarde de dolari, cu mult peste estimările analiştilor şi peste cifra de 138 de miliarde de dolari în trimestrul anterior.

Avansul averii lui Ellison vine într-un moment în care cea mai valoroasă afacere a lui Musk, constructorul de automobile electrice Tesla, are probleme ca urmare a reacţiei ostile a consumatorilor faţă de implicarea miliardarului în administraţia Trump şi a îngrijorării investitorilor faţă anularea de către preşedinte a mai multor programe în domeniul automobilelor electrice.

Începând din luna decembrie 2024 şi până în prezent, cotaţia acţiunilor Tesla a scăzut cu aproximativ un sfert, iar participaţia de 16% deţinută de Musk la Tesla are în prezent o valoare de aproximativ 187 miliarde de dolari.

În schimb, Oracle a profitat de pe urma exploziei cererii pentru infrastructuri de centre de date din partea start-up-urilor din domeniul AI şi a altor mari companii din domeniul tehnologiei. De exemplu, în acest an Oracle a semnat un acord de parteneriat cu OpenAI şi SoftBank pentru proiectul Stargate, evaluat la 500 de miliarde de dolari.

Înainte de creşterea de 40% înregistrată miercuri de acţiunile Oracle, până la 338,06 dolari, cotaţia acţiunilor producătorului de software a înregistrat un avans de peste 40% de la începutul anului şi până în prezent. În aceste condiţii, valoarea de piaţă a Oracle a crescut miercuri de la 678 miliarde de dolari, până la 950 miliarde de dolari. Ellison deţine 41% din acţiunile Oracle, potrivit Agerpres.

