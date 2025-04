Elicopter prăbușit în fluviul Hudson, la New York. Cine sunt cele 6 persoane care au murit - Video

Este un nou accident mortal pe fondul traficului intens din spaţiul aerian al megalopolisului american, relatează AFP. "Cele şase victime au fost scoase din apă. Din păcate, toate au murit", a anunţat primarul oraşului, Eric Adams, într-un briefing de presă la faţa locului.

Cine se afla la bordul elicopterului





Potrivit primarului, la bordul acestui aparat de tip Bell 206 se afla o familie de turişti spanioli, împreună cu pilotul. Mai exact, este vorba despre Agustín Escoba, un director al companiei tech Siemens, soția și copiii acestora.

Imagini difuzate de canalele locale de ştiri au arătat prăbuşirea bruscă a aparatului în fluviul care separă New Yorkul de statul vecin New Jersey, în dreptul Manhattanului. Potrivit unui martor citat de NBC4, aparatul şi-a pierdut elicea înainte de a cădea.

Video





Imaginile mai arată patinele de aterizare ale elicopterului ieşind din apă lângă autostrada West Side din Manhattan, în timp ce mai multe nave de salvare sunt grupate în jurul zonei impactului, precum şi zeci de pompieri care sunt la faţa locului. Pe ambele maluri ale fluviului, în Manhattan sau New Jersey, zonele sunt foarte urbanizate.



"Am primit un apel la orele 15.17 (19.17 GMT) pentru un elicopter în apă", a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al departamentului de pompieri din New York. Poliţia, la rândul său, a raportat pe X că un "elicopter s-a prăbuşit în fluviul Hudson" şi că traficul este dificil în zonă odată cu sosirea vehiculelor de salvare.



Fluviul Hudson este un canal foarte frecventat atât în apă, cât şi în aer. New Yorkul are mai multe heliporturi în centrul oraşului, pe fluviile Hudson şi East River, care înconjoară insula Manhattan. În fiecare zi, zeci de elicoptere decolează şi aterizează pentru zboruri de afaceri sau turistice. Turul oraşului deasupra apelor, cu vederi uluitoare ale Statuii Libertăţii şi zgârie-norilor din Manhattan, este o atracţie pentru turişti.

Mai multe accidente mortale de elicopter



În ultimii ani, au avut loc mai multe accidente mortale de elicopter. În 2009, ciocnirea dintre un avion şi un elicopter turistic a făcut nouă morţi. Un alt accident a făcut cinci morţi când un elicopter s-a prăbuşit în East River, în 2018.



În 2009, un avion al companiei US Airways a aterizat în siguranţă în apă, toate cele 155 de persoane aflate la bord scăpând nevătămate, un incident numit "Miracolul de pe râul Hudson", notează Agerpres.

