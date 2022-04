Elena Udrea, la prânz cu prietenii. Cum a fost surprinsă în urmă cu câteva zile

Elena Udrea, condamnată astăzi la șase de închisoare, a fost surprinsă în urmă cu doar câteva zile de paparazzi în timp ce se îndrepta spre un restaurant, unde urma să se întâlnească cu niște cunoscuți.

În imagini, Udrea poate fi văzută în apropierea unui restaurant din zona de Nord a Capitalei, într-o ținută lejeră, purtând clasica sa coafură blondă, o jachetă neagră, pantaloni largi, deschiși la culoare, tocuri și o geantă galbenă. Fostul ministru al Turismului urma să se întâlnească cu un grup de prieteni pentru un prânz.

Amintim că un complet format din cinci judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a respins joi, ca nefondate, contestaţiile în anulare depuse de Elena Udrea şi ceilalţi inculpaţi din dosarul ”Gala Bute”.

Decizia instanţei a fost luată cu majoritate de voturi şi este definitivă, astfel încât Elena Udrea va merge la închisoare. A existat şi o opinie separată în complet, în sensul admiterii contestaţiilor depuse de inculpaţi şi DNA. La închisoare va ajunge şi fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box Rudel Obreja, care are de executat o condamnare de cinci ani, precum şi Tudor Breazu (administratorul terenurilor de la Nana deţinute de Elena Udrea), care a primit 3 ani cu executare. Ceilalţi inculpaţi au pedepse cu suspendare.

Bogdan Chirieac, reacție: ”Nu am nicio încredere”

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat această decizie definită și executorie.

”Nu am nicio încredere, dar absolut nicio încredere în sentința instanței din România, fie că e penală, fie că e civilă. Am văzut prea multe. Și nu am fiindcă, pe de o parte, au adus-o din Costa Rica, au ținut-o liberă mai mulți ani, 2-3 ani, după care au zis că se rejudecă, că o fi, că o păți... plus că dovezile din dosarul Gala Bute..., din punctul meu de vedere, nu sunt instanță, poate domnii judecători au dreptate, deși eu nu mai știu ce înseamnă dreptate din România, au rezolvat! Mă gândesc că dacă îi dau 140 de ani de pușcărie Elenei Udrea, cu siguranță, se spală și epoca Băsescu! Nu rezolvi ce s-a întâmplat în deceniul lui Traian Băsescu, să fim cinstiți! Se supără că spun aceasta astăzi, la televizor, dar rădăcinile răului s-au pus atunci și acum au ieșit monștri din pământ!”, a spus Bogdan Chirieac, într-o intervenție telefonică la România TV.

