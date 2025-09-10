Economistul Adrian Negrescu, "alternativă la creșterea vârstei de pensionare"

Economistul Adrian Negrescu trage un semnal de alarmă privind viitorul sistemului de pensii din România. Acesta a propus o alternativă la creșterea vârstei de pensionare.

Adrian Negrescu avertizează că România se află în pragul unei crize demografice și economice fără precedent. În următorii 7-10 ani, 1,6 milioane de români — cunoscuți drept „decrețeii” — vor ieși la pensie, iar sistemul actual riscă să fie copleșit, spune economistul.

În opinia sa, alternativa la creșterea vârstei de pensionare este reducerea taxării muncii, pentru a crea locuri de muncă mai bine plătite, capabile să alimenteze bugetul public.

Adrian Negrescu: Problema pensiilor în România este ca o bombă cu ceas

"Alternativa la creșterea vârstei de pensionare o constituie reducerea taxării muncii în așa fel încât firmele să poată să creeze mai multe locuri de muncă, mai bine plătite, care să genereze mai mulți bani la bugetul de pensii. Problema pensiilor în România este ca o bombă cu ceas. În 7-10 ani de acum încolo va exploda și va genera probleme economice majore.

Vor ieși la pensie 1,6 milioane de oameni (decrețeii) și se pune problema cine la va lua locul? La cum arată România din punct de vedere demografic, vom avea o criza fără precedent în istoria economică a acestei țări", a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Vârsta standard-legală de pensionare în România este de 65 de ani la bărbați și 62,4 la femei, dar în 2024 vârsta reală de pensionare ar fi fost de 59,5 ani, potrivit datelor. Reamintim că premierul Ilie Bolojan a spus luni seara că România trebuie să crească vârsta de pensionare, altfel riscând să ajungem în situația de nesustenabilitate a sistemului de pensii. După declarația lui, marți dimineața Guvernul a venit cu precizări, spunând că Ilie Bolojan s-a referit exclusiv la pensionarii speciali și că nu vrea să crească vârsta standard de pensionare. Ulterior, și ministrul Muncii, Florin Manole, a dat asigurări că „nu există nicio discuţie şi niciun proiect” pentru creșterea vârstei de pensionare.

