Data publicării:

Economistul Adrian Negrescu, "alternativă la creșterea vârstei de pensionare"

Autor: Doinița Manic | Categorie: Economie
Foto: Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik
Foto: Imagine cu rol ilustrativ / Sursa foto: Freepik

Economistul Adrian Negrescu trage un semnal de alarmă privind viitorul sistemului de pensii din România. Acesta a propus o alternativă la creșterea vârstei de pensionare.

Adrian Negrescu avertizează că România se află în pragul unei crize demografice și economice fără precedent. În următorii 7-10 ani, 1,6 milioane de români — cunoscuți drept „decrețeii” — vor ieși la pensie, iar sistemul actual riscă să fie copleșit, spune economistul.

În opinia sa, alternativa la creșterea vârstei de pensionare este reducerea taxării muncii, pentru a crea locuri de muncă mai bine plătite, capabile să alimenteze bugetul public.

Adrian Negrescu: Problema pensiilor în România este ca o bombă cu ceas

"Alternativa la creșterea vârstei de pensionare o constituie reducerea taxării muncii în așa fel încât firmele să poată să creeze mai multe locuri de muncă, mai bine plătite, care să genereze mai mulți bani la bugetul de pensii. Problema pensiilor în România este ca o bombă cu ceas. În 7-10 ani de acum încolo va exploda și va genera probleme economice majore.

Vor ieși la pensie 1,6 milioane de oameni (decrețeii) și se pune problema cine la va lua locul? La cum arată România din punct de vedere demografic, vom avea o criza fără precedent în istoria economică a acestei țări", a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Vârsta standard-legală de pensionare în România este de 65 de ani la bărbați și 62,4 la femei, dar în 2024 vârsta reală de pensionare ar fi fost de 59,5 ani, potrivit datelor. Reamintim că premierul Ilie Bolojan a spus luni seara că România trebuie să crească vârsta de pensionare, altfel riscând să ajungem în situația de nesustenabilitate a sistemului de pensii. După declarația lui, marți dimineața Guvernul a venit cu precizări, spunând că Ilie Bolojan s-a referit exclusiv la pensionarii speciali și că nu vrea să crească vârsta standard de pensionare. Ulterior, și ministrul Muncii, Florin Manole, a dat asigurări că „nu există nicio discuţie şi niciun proiect” pentru creșterea vârstei de pensionare.

VEZI ȘI: Creșterea vârstei standard de pensionare. Guvernul, precizări după declarațiile premierului/ Reacția ministrului Manole

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Economistul Adrian Negrescu, "alternativă la creșterea vârstei de pensionare"
10 sep 2025, 13:37
Cum a ajuns investiția pe 31.400 mp a lui Alin Bucur să fie blocată de 78 mp și de câteva articole denigratoare de presă. Chiar Apele Române o spune
10 sep 2025, 11:31
Mihai Daraban (CCIR), în dialog cu reprezentanții The Heritage Foundation privind dezvoltarea economică regională
10 sep 2025, 08:08
Prețul aurului, nouă scumpire explozivă. Curs valutar BNR 9 septembrie 2025
09 sep 2025, 14:04
Cum să-ți cumperi aur ca un investitor: este cel mai sigur, investiție de salvare! Sfaturile economistului Adrian Negrescu
08 sep 2025, 15:17
Câștiguri sigure, fără impozit. În ce să investești acum
08 sep 2025, 10:14
ParintiSiPitici.ro
Un pediatru spune care este lucrul nr. 1 prin care părinții își ajută copiii să devină sănătoși și de succes: „Cel mai ușor moment pentru a pune bazele e în perioada de nou-născut”
10 sep 2025, 09:17
Premierul Greciei, anunț surpriză pentru cetățeni. Mulți scapă complet de impozitul pe proprietate
07 sep 2025, 10:46
OMV Petrom ar da afară, dintr-un foc, 1000 de angajați din România. Reacția companiei, Ministerul cere explicații. ”Am fost șocați”
06 sep 2025, 20:40
Românii au probleme cu banii. 15% nu şi-au putut achita la timp cheltuielile în 2024
06 sep 2025, 10:14
CCIR, un nou mandat ca membru în Consiliul General al Federației Mondiale a Camerelor de Comerț
06 sep 2025, 07:20
COTAR acuză un nou caz tip City Insurance şi Euroins, cu un asigurator RCA
05 sep 2025, 18:46
Prof. Coșea, atenționare despre China în Europa. Cum a scos portul Pireu din criză și a creat peste 4300 de locuri de muncă
05 sep 2025, 17:05
ANAF, precizări despre plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
05 sep 2025, 14:05
Sezonul turistic din România, în cădere liberă în 2025
05 sep 2025, 10:06
Schema prin care firme de panouri fotovoltaice ar fi dat o țeapă de 3 milioane de lei statului român
04 sep 2025, 23:36
Bani de la stat pentru firmele care angajează victime ale violenței domestice. Suma pe care o vor primi lunar
04 sep 2025, 20:59
Termocentrala de la Iernut, nou blocaj. Ministrul Energiei vrea să rezilieze contractul. S-a întâmplat și-n 2021
04 sep 2025, 16:44
Nicoleta Eftimiu, noul general manager pentru divizia de Pet Nutrition a Mars în România
04 sep 2025, 10:55
Tensiuni la vârful CFR Călători. Ședință de urgență a CA, după adresa lui Traian Preoteasa
03 sep 2025, 18:44
CCIR și Ambasada Republicii Peru consolidează parteneriatul economic dintre cele două state
03 sep 2025, 13:57
FMI vine miercuri la București pentru o analiză a ultimelor evoluții economice
03 sep 2025, 09:44
CFR Călători, în pragul incapacității de plată. Directorul general vrea mai mulți bani de la stat
02 sep 2025, 22:44
Ilie Bolojan anunță în ce domeniu crește TVA-ul, dacă nu ies bine la evaluarea din octombrie
02 sep 2025, 20:17
Escrocherie cu apartamente de pe Booking și Airbnb, postate pe Olx pentru închiriere pe termen lung. Schema de înșelăciune
02 sep 2025, 16:26
FNGCIMM - ADR CENTRU, noi instrumente financiare pentru sprijinirea IMM-urilor
02 sep 2025, 14:57
Economistul Adrian Negrescu: Reformele din România, pe model Radio Erevan. În loc de anulări de taxe, am primit două impozite noi
01 sep 2025, 22:46
Sumă uriașă împrumutată de ministrul de Finanțe de la bănci astăzi
01 sep 2025, 16:24
Un medic dezvăluie metoda 5-4-3-2-1. Ce să cumperi din Carrefour România pentru un corp sănătos
01 sep 2025, 13:15
Adrian Câciu: ”Noi scoatem taxa pe cifra de afaceri a multinaționalelor, tocmai când Europa o va introduce?!”
31 aug 2025, 18:04
Câți bani pierde România după scutirea multinaționalelor. Povara fiscală, pe umerii populației și IMM-urilor
30 aug 2025, 13:10
Ședința Birourilor permanente reunite pentru stabilirea calendarului privind angajarea răspunderii Guvernului
30 aug 2025, 09:59
Guvernul schimbă regulile de impozitare pentru multinaționale
29 aug 2025, 22:27
Dobânzile și pensiile împing bugetul spre colaps. Dividendele au adus bani, dar cheltuielile au explodat
28 aug 2025, 19:39
UE, la un pas să fie invadată de un tsunami comercial chinezesc. Gigant polonez, avertisment. Care e, de fapt, problema cu Temu și Shein
28 aug 2025, 18:13
Românii din diaspora, cel mai mare „investitor străin” din țară. Câți bani au intrat în România în ultimul an
28 aug 2025, 14:31
Grindeanu, despre pensiile magistraţilor: Voinţă politică există pentru această chestiune
27 aug 2025, 23:20
Clienții Starbucks din România, surprinși de „manevra” de la POS. E legală, dar controversată
27 aug 2025, 17:59
„Cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume”, construită în România. Va dispărea vulnerabilitatea față de Serbia?
27 aug 2025, 17:35
CFR lansează mega-proiectul de modernizare a liniei Craiova – Caransebeș: investiție de peste 2 miliarde de lei pentru trenuri mai rapide și sigure
27 aug 2025, 15:54
Curs valutar BNR 27 august. Câți lei costă azi 1 euro
27 aug 2025, 14:00
ANAF pune tunurile pe un ”paradis” din România. Pentru venituri de 100.000/an se plătea doar un impozit de 1100 de lei. Schimbare majoră din 2026
27 aug 2025, 08:24
Cum funcționează taxarea inversă și ce beneficii aduce la buget. Prof. Mircea Coșea: În sfârșit, o măsură bună. Care sunt, însă, dezavantajele
26 aug 2025, 15:21
Curs valutar BNR marți 26 august
26 aug 2025, 13:44
Tot mai mulți români își pun banii la adăpost. Informație din bănci
26 aug 2025, 12:35
Scandalul microbuzelor electrice la preț dublu, contrazis din toate părțile. Confuzie între cele cu 8 locuri și cele cu 16, dar și la prețurile cu TVA sau fără
26 aug 2025, 12:22
Tara europeană care va transforma 10% din suprafață în păduri: 626 milioane de euro pentru împădurirea terenurilor agricole
26 aug 2025, 09:46
Măsura lui Nazare aplaudată de economiști. Va duce la o creștere rapidă a veniturilor bugetare/ Ce beneficii extinse ar putea aduce pentru toți românii
26 aug 2025, 09:53
Curs valutar BNR luni 25 august
25 aug 2025, 14:36
ROMARM, pas important în procesul de guvernanță corporativă. Parteneriate cu Rheinmetall, Northrop Grumman, General Dynamics, Beretta și Periscope Aviation
25 aug 2025, 12:58
Gigantul olandez al cafelei, care deține Jacobs, vândut către americanii care au Dr. Pepper. Tranzacție de miliarde
25 aug 2025, 10:38
Lagarde (BCE): Muncitorii străini, colacul de salvare al economiei europene
23 aug 2025, 20:35
Cele mai noi știri
acum 8 minute
Economistul Adrian Negrescu, "alternativă la creșterea vârstei de pensionare"
acum 15 minute
Grupul de prietenie România-SUA (Romania Caucus), relansat în cadrul unui eveniment la Washington
acum 50 de minute
Cea mai puternică armă a lui Nicușor Dan, care ”poate schimba sisteme”. Semnal în numele a 6,2 milioane de români: Simt nevoia să spun ce mă doare
acum 57 de minute
Prințul Harry își schimbă tactica în conflictul cu Familia Regală. Cum a fost surprins în vizita sa din Marea Britanie
acum 1 ora 12 minute
Nicușor Dan a reacționat după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei
acum 1 ora 12 minute
CCR rămâne în joc. Deputații au respins scoaterea din procesul electoral
acum 1 ora 26 minute
Duba Jandarmeriei care l-a transportat pe Alexandru Bălan, lovită de TIR
acum 1 ora 54 minute
Noi controverse privind construcția Spitalului Metropolitan. Primăria Capitalei ar putea cere schimbarea destinaţiei terenului
Cele mai citite știri
pe 9 Septembrie 2025
Un gândac usucă mii de hectare de păduri, în România, fără a se putea interveni din cauza birocrației. Este vid legislativ
pe 9 Septembrie 2025
Detaliul de securitate din poza de ”tânăr, frumos și liber” cu Oana Țoiu. Caz tip Hillary Clinton?
pe 9 Septembrie 2025
”Atunci, cu siguranță, Ilie Bolojan își va da demisia”. Declarația momentului din PNL
pe 9 Septembrie 2025
Cauza morții lui Ștefan cel Mare. Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, detalii despre ultimele clipe de viață ale domnitorului / video
pe 9 Septembrie 2025
Creșterea vârstei standard de pensionare. Guvernul, precizări după declarațiile premierului/ Reacția ministrului Manole
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel