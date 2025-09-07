Eclipsa totală de Lună din această seară, vizibilă și din România. Transmisiune LIVE începând cu ora 20:00 - VIDEO

Eclipsa totală de Lună din această seară va putea fi văzută și din România.

Observatorul Astronomic ”Amiral Vasile Urseanu” va transmite LIVE eclipsa de Lună din această seară, începând cu ora 2o:00, dacă cerul va fi senin.

Luna se va afla în constelația Aquarius, iar pe tot parcursul nopții de duminică spre luni planeta Saturn se va afla în stânga Lunii.

”Fenomenul începe cu intrarea Lunii în penumbră, la ora 18:28, când Luna va fi sub orizont. Pentru că penumbra Pământului nu este foarte opacă, la începutul fenomenului culoarea Lunii nu se va schimba mult. La București, Luna va răsări la ora 19:37, când deja se află în umbra Pământului”, informează Observatorul Astronomic ”Amiral Vasile Urseanu”.

Cel mai spectaculos moment va fi atunci când Luna se va află în umbra planetei noastre și va căpăta culoarea roșiatică specifică. Potrivit specialiștilor de la Observatorul Astronomic ”Amiral Vasile Urseanu”, totalitatea începe la ora 20:30, are maximul la 21:21 și se termină la ora 21:52. În timpul totalității, Luna se va afla destul de jos pe cer, înspre est-sud-est.

