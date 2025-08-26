Data actualizării: | Data publicării:

Dragoste la superlativ: Cântăreața Taylor Swift și jucătorul de fotbal Travis Kelce și-au anunțat logodna

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Vedeta pop Taylor Swift şi Travis Kelce, jucător de fotbal american al echipei Kansas City Chiefs, sunt logodiţi şi urmează să se căsătorească, a anunţat cuplul marţi pe o reţea de socializare, informează Reuters. 

Într-un mesaj comun publicat pe Instagram, cei doi au scris: "Profesoara voastră de engleză se căsătoreşte cu profesorul de sport".

Mesajul este însoţit de mai multe fotografii în care Kelce o cere în căsătorie pe cântăreaţă. În fotografii, cuplul se află într-o grădină cu flori roz şi roşii, iar melodia lui Taylor Swift "So High School" se aude pe fundal.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

Anunţul logodnei a fost întâmpinat cu entuziasm pe reţeaua de socializare, postare fiind apreciată de peste 1,8 milioane de persoane în mai puţin de 20 de minute. Liga Naţională de Fotbal (NFL) s-a numărat printre cei care au publicat un mesaj de felicitare.

Swift şi Kelce, amândoi în vârstă de 35 de ani, au început să iasă împreună în 2023 după ce cântăreaţa a susţinut un concert pe Arrowhead Stadium - terenul de acasă al echipei Kansas City Chiefs. Kelce a declarat în cadrul podcastului "New Heights" că a fost dezamăgit că nu a avut şansa să o întâlnească la acel concert.

Cântăreaţa şi-a făcut apoi apariţia la mai multe meciuri în care a evoluat Kelce începând cu luna septembrie 2023. Jucătorul de fotbal a însoţit-o de asemenea la mai multe concerte din cadrul turneului Eras Tour, care a avut încasări de peste 2 miliarde de dolari.

Taylor Swift deţine 14 trofee Grammy, dintre care patru în categoria Albumul Anului, un record în istoria acestor premii. Cântăreaţa a anunţat recent viitorul album, intitulat "The Life of a Showgirl", în cadrul podcastului "New Heights", pe care Kelce îl realizează alături de fratele lui, Jason Kelce.

Cântăreaţa compune deseori melodii despre problemele cu care se confruntă în relaţiile romantice.

Vedeta a spus că viitorul album, preconizat să fie lansat pe 3 octombrie, va fi unul optimist pentru că "viaţa e mai veselă".

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Dragoste la superlativ: Cântăreața Taylor Swift și jucătorul de fotbal Travis Kelce și-au anunțat logodna
26 aug 2025, 21:46
Zelenski cere accelerarea garanţiilor de securitate pentru Ucraina, în aşteptarea unui plan din partea Occidentului
26 aug 2025, 20:49
Ucraina relaxează legea marțială: Cine primește permisiunea de a părăsi țara
26 aug 2025, 19:52
Surpriză: Țările din UE care se opun confiscării activelor ruseşti de stat îngheţate
26 aug 2025, 19:06
Comisia Europeană respinge acuzațiile lui Trump: Regulile digitale nu discriminează companiile americane
26 aug 2025, 19:18
O țară europeană strânge șurubul după valul de accidente cauzate de trotinetele electrice. Ce măsuri vor fi luate
26 aug 2025, 17:25
ParintiSiPitici.ro
Modelul ideal de parenting în 2025, conform Laviniei Stan: „Rețeta ar fi AȘA! Copiii care vor crește cu asta sunt copii care vor aluneca mult mai ușor prin viață” / VIDEO
26 aug 2025, 20:16
Tot mai mulți bulgari merg în vacanțe. A crescut și procentul celor care pleacă în străinătate
26 aug 2025, 16:49
Condiții stricte puse de Karol Nawrocki pentru sprijinul acordat ucrainenilor din Polonia
26 aug 2025, 16:25
Kosovo depăşeşte blocajul politic: Noul preşedinte al parlamentului, ales după patru luni de impas
26 aug 2025, 16:40
Bulgaria, investiție de 1 miliard de euro cu Rheinmetall. Ce vor produce vecinii de la sud
26 aug 2025, 16:05
Un român și-a uitat nevasta la benzinărie în Germania. Copilul i-a spus după o oră că mama lipsește
26 aug 2025, 15:59
Haos la Paris. Român urmărit pe străzi de traficanți migranți, salvat în ultima clipă de armată și poliție: "Omoară-l dacă mai filmează"
26 aug 2025, 15:01
Negocieri secrete între Trump și Putin: În Alaska au fost discutate acorduri energetice ca șansă pentru pace în Ucraina
26 aug 2025, 12:16
SUA îl sfidează pe Macron. Ambasadorul care l-a criticat și-a trimis adjunctul la explicații
26 aug 2025, 11:08
Totul e picat într-un stat din SUA: de la site-uri la linii telefonice
26 aug 2025, 10:04
Orașul care trăiește alături de găini. Străzile și parcurile sunt pline! Povestea "invaziei" e unică: Mulţi le găsesc amuzante. Sunt privite ca o atracţie turistică (VIDEO)
26 aug 2025, 10:40
Clădirea Parlamentului a fost distrusă de un incendiu devastator într-o țară insulară
26 aug 2025, 09:04
Vulcanul Etna face, din nou, spectacol! A fost emisă alertă aeriană după ce a erupt - Video în articol
26 aug 2025, 08:50
Donald Trump o demite pe Lisa Cook,  guvernator al Fed acuzată de fraudă
26 aug 2025, 08:38
Cine este omul surpriză care ar putea să-l înlocuiască pe Zelenski. Strategia sa pentru președinția Ucrainei
26 aug 2025, 09:22
Korean Air achiziționează peste 100 de avioane Boeing - VIDEO
26 aug 2025, 08:22
Trump întărește securitatea în Washington. D.C. Ce măsuri a dispus președintele SUA împotriva „bandelor violente“
25 aug 2025, 22:14
Zelenski, precizări despre o eventuală întâlnire cu Putin
25 aug 2025, 18:22
J.D. Vance dezvăluie „concesiile semnificative“ făcute de Rusia în direcția unui acord de pace în Ucraina
25 aug 2025, 17:07
Președintele Poloniei oprește prin veto și finanțarea serviciului Starlink pentru Ucraina
25 aug 2025, 16:56
Karol Nawrocki nu mai vrea alocații și asistență medicală gratuită pentru ucrainenii care nu muncesc: Polonezii pe primul loc
25 aug 2025, 16:02
Zelenski vrea cel puțin 1 miliard de dolari lunar de la aliați pentru a cumpăra arme americane
25 aug 2025, 15:37
Aroganță pe autostradă: Ministrul amendat după ce s-a filmat mergând cu 225 km/h
25 aug 2025, 14:08
Presiuni majore asupra lui Netanyahu. Șeful armatei îi cere să accepte ultimul acord de armistiţiu
25 aug 2025, 13:29
Pod vechi de peste un secol, distrus în luptele războiului civil. Avea o lungime de 300 de metri - FOTO
25 aug 2025, 12:09
Cutremur puternic înregistrat în această dimineață
25 aug 2025, 10:40
Nou eşec pentru mega-racheta miliardarului Elon Musk
25 aug 2025, 09:26
Planul lui Trump pentru a asigura decenii de dominație republicană în Camera Reprezentanților
25 aug 2025, 10:12
Israelul a lovit capitala Yemenului – șase morți și zeci de răniți în urma atacurilor împotriva rebelilor Houthi
25 aug 2025, 08:55
SUA ameninţă din nou Rusia cu sancţiuni, dacă nu se ajunge la un acord de pace în Ucraina
24 aug 2025, 21:28
Condiţiile Rusiei pentru pace în Ucraina. Intrarea Ucrainei în NATO, exclusă
24 aug 2025, 18:13
Ucraina foloseşte doar arme cu rază lungă produse în ţară pentru a ataca Rusia. Explicaţiile date de Zelenski
24 aug 2025, 16:22
Delegaţie SUA, discuţii în Israel cu Benjamin Netanyahu despre situaţia din Siria şi Liban
24 aug 2025, 15:51
Scrisoare din partea lui Trump către Zelenski, de Ziua Independenței Ucrainei. Ce urări și semnale politice a primit Kievul
24 aug 2025, 15:09
Val de treceri ilegale: Mii de ucraineni au intrat în România în primele luni din 2025
24 aug 2025, 14:05
Crimă șocantă în Germania. Un român și-a ucis logodnica și fiul: Doar fetița de 2 ani a supraviețuit prin minune
24 aug 2025, 13:07
Incendiu la o centrală nucleară din regiunea rusă Kursk, după un atac cu drone
24 aug 2025, 08:22
SUA au oprit în secret utilizarea unei arme puternice de către Ucraina împotriva Rusiei. Cine decide, de fapt, în final
24 aug 2025, 08:58
Alertă la granița Coreei: Focuri de avertizare și acuzații de 'provocare deliberată' între Nord și Sud
23 aug 2025, 23:16
Trump a decis să-l demită pe șeful informațiilor militare de la Pentagon după disputa privind atacurile asupra Iranului
23 aug 2025, 22:07
Alertă aeriană în Rusia: Zeci de drone doborâte, zboruri suspendate pe mai multe aeroporturi
23 aug 2025, 21:12
Mari surprize la Kiev. Pe cine ar vota ucrainenii la prezidențiale dacă duminica viitoare ar fi alegeri?
23 aug 2025, 19:45
Ucraina avertizează Belarusul cu privire la provocări în timpul exerciţiilor militare cu Rusia
23 aug 2025, 12:25
SUA şi Rusia, proiecte comune în Arctica şi Alaska. Putin "vede luminiţa de la capătul tunelului"
23 aug 2025, 09:46
Pedeapsă cu moartea pentru un fost președinte. Ce acuzații i se aduc
22 aug 2025, 23:50
Accident grav de autocar. Era plin cu turiști. Pasagerii au fost prinși sub mașină. Un copil mort, doi în stare critică, printre victime
22 aug 2025, 22:37
Cele mai noi știri
acum 6 minute
Pe cine vrea Nicușor Dan la cârma SRI și SIE
acum 20 de minute
Dragoste la superlativ: Cântăreața Taylor Swift și jucătorul de fotbal Travis Kelce și-au anunțat logodna
acum 32 de minute
Ce aduce Sezonul Fecioarei pentru fiecare zodie până pe 22 septembrie
acum 35 de minute
Eugen Orlando Teodorovici candidează la Primăria Capitalei
acum 49 de minute
Război între Nicușor Dan și Ilie Bolojan! Președintele joacă politic, iar premierul vine cu bomba: Ordonanță de urgență!
acum 1 ora 15 minute
Incendiu la Dragonul Roșu, lângă București. Update: Primele imagini / video
acum 1 ora 18 minute
Zelenski cere accelerarea garanţiilor de securitate pentru Ucraina, în aşteptarea unui plan din partea Occidentului
acum 1 ora 52 minute
Horoscop 27 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Cele mai citite știri
pe 25 August 2025
Românii vor putea călători în ţările UE doar cu buletin cu cip. Cum și de când se aplică noua reglementare
pe 25 August 2025
Semnalul pe care l-a dat Călin Georgescu astăzi către AUR și Guvern. Bogdan Chirieac: E o poartă deschisă. Ar avea un succes uriaș
acum 3 ore 6 minute
Informații de ultimă oră. Ciucu: Scriu în direct, asumat, nu pe surse, din ședinta Coaliției la care a participat Nicușor Dan
acum 12 ore 14 minute
Măsura lui Nazare aplaudată de economiști. Va duce la o creștere rapidă a veniturilor bugetare/ Ce beneficii extinse ar putea aduce pentru toți românii
pe 25 August 2025
Imagine șocantă la Urgențe: O fetiță de 3 ani a venit, cu mama ei de mână, cu un cuțit înfipt în cap
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel