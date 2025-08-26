Dragoste la superlativ: Cântăreața Taylor Swift și jucătorul de fotbal Travis Kelce și-au anunțat logodna

Vedeta pop Taylor Swift şi Travis Kelce, jucător de fotbal american al echipei Kansas City Chiefs, sunt logodiţi şi urmează să se căsătorească, a anunţat cuplul marţi pe o reţea de socializare, informează Reuters.

Într-un mesaj comun publicat pe Instagram, cei doi au scris: "Profesoara voastră de engleză se căsătoreşte cu profesorul de sport".

Mesajul este însoţit de mai multe fotografii în care Kelce o cere în căsătorie pe cântăreaţă. În fotografii, cuplul se află într-o grădină cu flori roz şi roşii, iar melodia lui Taylor Swift "So High School" se aude pe fundal.

View this post on Instagram A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

Anunţul logodnei a fost întâmpinat cu entuziasm pe reţeaua de socializare, postare fiind apreciată de peste 1,8 milioane de persoane în mai puţin de 20 de minute. Liga Naţională de Fotbal (NFL) s-a numărat printre cei care au publicat un mesaj de felicitare.

Swift şi Kelce, amândoi în vârstă de 35 de ani, au început să iasă împreună în 2023 după ce cântăreaţa a susţinut un concert pe Arrowhead Stadium - terenul de acasă al echipei Kansas City Chiefs. Kelce a declarat în cadrul podcastului "New Heights" că a fost dezamăgit că nu a avut şansa să o întâlnească la acel concert.

Cântăreaţa şi-a făcut apoi apariţia la mai multe meciuri în care a evoluat Kelce începând cu luna septembrie 2023. Jucătorul de fotbal a însoţit-o de asemenea la mai multe concerte din cadrul turneului Eras Tour, care a avut încasări de peste 2 miliarde de dolari.

Taylor Swift deţine 14 trofee Grammy, dintre care patru în categoria Albumul Anului, un record în istoria acestor premii. Cântăreaţa a anunţat recent viitorul album, intitulat "The Life of a Showgirl", în cadrul podcastului "New Heights", pe care Kelce îl realizează alături de fratele lui, Jason Kelce.

Cântăreaţa compune deseori melodii despre problemele cu care se confruntă în relaţiile romantice.

Vedeta a spus că viitorul album, preconizat să fie lansat pe 3 octombrie, va fi unul optimist pentru că "viaţa e mai veselă".

