Două avioane au fost la un pas să se ciocnească în aer - Video

Administrația Federală a Aviației (FAA) a deschis o investigație, după ce două avioane s-au apropiat mult prea mult unul de altul, peste unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din Statele Unite.



Agenția a spus că un avion Cessna 172 și unul Delta Air Lines au trecut "în apropiere" unul de celălalt după ce au plecat de pe Aeroportul Internațional Orlando pe 17 august. Aeronavele au fost la un pas să se lovească în aer. De vină ar fi angajații din turnul de control, care au dat indicații greșite, scrie ABC News.



Filmarea a fost făcută de la bordul avionului de mici dimensiuni, o aeronavă privată, model Cessna, în care se aflau trei oameni. Acesta decolase de câteva secunde, iar pilotul a văzut venind din dreapta un uriaș Beoing 757 în care se aflau zeci de pasageri. Primul instinct al pilotului care se afla la manșa avionului Cessna a fost să ridice aeronava, lucru pe care a și reușit să-l facă, evitând astfel o tragedie aviatică.

Ce spune pilotul unuia dintre avioane





Malik Clarke, pilotul Cessna, a declarat pentru ABC News că urma instrucțiunile de control al celor care gestionează traficul aerian să se îndrepte spre est când a văzut avionul Delta pe pistă.



"Am crezut că a aterizat pentru că ne-am gândit că controlorii de trafic aerian nu ne-ar putea pune într-o astfel de situație", a spus Clarke.



Când a văzut avionul Delta decolând, Clarke a spus că știa că trebuie să reacționeze.

"Știam că arată bine, așa că imediat am virat la dreapta și am urcat cât am putut sus, deoarece Boeing 757 de la Delta are o rată de urcare mult mai mare decât aeronava pe care o pilotam", a spus Clarke.



Clarke a spus că tocmai schimbase frecvențele și nu era în contact cu controlul traficului aerian când avionul Delta a trecut pe sub aeronava lui. Compania Delta a spus că este "conștientă" de rapoartele incidentului, spunând că "nimic nu este mai important decât siguranța". Asociația Națională a Controlorilor de Trafic Aerian, sindicatul care reprezintă controlul traficului aerian (ATC), a declarat că nu comentează cu privire la investigațiile FAA în curs. Aeroportul Internațional Orlando nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii trimisă de ABC News.





S-au scumpit biletele de avion. Cât au plătit, în medie, turiştii în perioada vacanţei

Preţul mediu al unui bilet de avion dus-întors în perioada vacanţei a fost de 212 de euro, în creştere cu 15% faţă de vacanţa de anul trecut, reiese dintr-o analiză de piaţă întocmită de agenţia de turism online.



"În perioada vacanţelor din acest an, un număr mare de români au reînceput să călătorească, compensând astfel pentru perioada din timpul pandemiei. Cei mai mulţi dintre turiştii români au mers în vacanţă în cuplu, petrecând în medie opt zile în afara ţării. În perioada vacanţei, preţul mediu al unui bilet de avion dus-întors a fost de 212 de euro, în creştere cu 15% faţă de vacanţa de anul trecut. Perioada dintre cumpărarea biletelor de avion şi data călătoriei a fost de aproximativ 39 de zile faţă de 29 de zile anul trecut", arată cercetarea, conform Agerpres. Vezi mai mult AICI.

