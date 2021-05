"Constat cu uimire și amărăciune că, în legătură cu Dosarul '10 August', sunt acuzat de părți din CSM ca știrbesc credibilitatea justiției și îi afectez independența. Asta deoarece am curajul să mă declar nemulțumit de unele soluții puse în dosar. Doamnelor și domnilor magistrați, respect haina dvs, admit că autoritatea de lucru judecat este precum definiției, dar nu sunt mort. Sau tâmpit.

Deci pot să am păreri, căci sunt o ființa care gândește. Deci am. Credibilitatea justiției și independența ei sunt afectate de gândirea/practicile unei părți a ei (din fericire, actorii acestei reminiscențe sunt puțini). Credibilitatea Justitiei este subminată din interior, nu e opera mea sau a lui Florin Cîțu sau Stelian Ion, care veneau din Piața Victoriei, unde protestau împotriva OUG 13 și a terorizării magistraților taman la mine în emisiune! Și nu o data! Realizam prima și singura emisiune din prime-time in care campania 'Fără penali' era asumată, criticam dur politicienii care atacau independența justiției și puneau România pe primele pagini ale ziarelor din toată lumea.

Emisiunea mea a fost vârful de lance, nava-amiral a presei care apăra independența justiției, ne facem ca uităm? Și încă ceva: justiția trebuie să apere interesele poporului, iar acesta, pe 10 August, a fost umilit de jandarmi!

Oamenii care criticau puterea au fost bătuți și gazați!! Mulți veneau de la mii de kilometri să-și apere țara din ghearele unor bolșevici care confiscau tot: Jandarmerie, justiție, resurse. NE FACEM CĂ UITĂM?? Fiat Justitia, dar să fie Justitie! Ce facem cu mii de magistrați onești care nu participă la jocuri bizare, hm? Și ei afectează credibilitatea Justiției!?", transmite liberalul Rareş Bogdan.

Declaraţiile premierului Florin Cîţu, ministrului Justiţiei, Stelian Ion, vicepremierului Dan Barna, dar şi ale unor europarlamentari cu privire la instrumentarea dosarului "10 august" au dus la afectarea independenţei autorităţii judecătoreşti în ansamblul său, potrivit unui raport al Inspecţiei Judiciare.



Inspecţia Judiciară a efectuat verificări în acest caz, după ce preşedintele Consiliul Superior al Magistraturii, Bogdan Mateescu, i-a înaintat o cerere formulată de judecătorul Andrea-Annamaria Chiş, membru al CSM, privind apărarea independenţei sistemului judiciar în ansamblul său faţă de afirmaţiile din spaţiul public referitoare la modul de instrumentare a dosarului "10 august".



Ulterior soluţionării definitive a dosarului nr. 26704/3/2020, dar anterior motivării hotărârii judecătoreşti, mai multe personalităţi politice, reprezentanţi ai puterilor executive şi legislative - prim-ministrul, ministrul Justiţiei, europarlamentari, reprezentanţi ai partidelor politice aflate în prezent la guvernare, au făcut o serie de afirmaţii referitoare la legalitatea soluţiilor dispuse, funcţionarea sistemului de justiţie în ansamblul său, activitatea procurorilor de caz, a procurorului-şef DIICOT şi a judecătorului de cameră preliminară. Aceştia au solicitat, totodată, ca, după pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive, să se identifice alte căi de continuare a anchetei penale faţă de persoanele pentru care se dispusese clasarea sau demararea unei anchete parlamentare care să aibă aceeaşi finalitate, respectiv de stabilire a persoanelor vinovate, se menţionează în raport, citează Agerpres.