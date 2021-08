Donald Trump îi laudă pe talibani şi îl pune la zid pe preşedintele afgan. E un escroc

Trump, despre fostul președinte afgan, Ghani: Am spus deschis şi clar că am crezut că este un escroc total

Fostul preşedinte american Donald Trump i-a lăudat pe talibani, numindu-i „inteligenţi” şi „buni luptători”.



„Talibanii, buni luptători, vă spun, buni luptători. Trebuie să le acordaţi credit pentru asta. Ei luptă de o mie de ani. Ceea ce fac ei este să lupte”, a declarat Trump în cadrul emisiunii „The Sean Hannity Show” de la Fox News, din 17 august, potrivit Business Insider.



„Talibanii au înconjurat aeroportul şi cine ştie dacă ne vor trata cum trebuie? Dintr-o dată, vor spune – ei bine, sincer, dacă ar fi deştepţi, chiar ar face-o – şi sunt deştepţi. Sunt inteligenţi. Ar trebui să-i lase pe americani să iasă”, a adăugat Trump.



Dar afirmaţia lui Trump potrivit căreia talibanii există de 1.000 de ani este eronată. Organizaţia a fost fondată în septembrie 1994, în Kandahar, Afganistan. Compusă din luptători numiţi mujahedini, gruparea a preluat controlul capitalei Kabul în 1996, dar a pierdut puterea în 2001, după ce forţele americane au invadat oraşul.





Lauda lui Trump la adresa talibanilor este alarmantă, având în vedere că grupul este cunoscut pentru tacticile sale brutale şi violente. Chiar anul acesta, grupul militant a decapitat un interpret afgan pentru armata americană. Talibanii au fost, de asemenea, acuzaţi de multiple atentate cu bombă şi asasinate.



Femeile afgane se tem, de asemenea, că li se poate interzice să muncească, că pot fi lapidate pentru că încalcă regulile sau chiar ucise dacă talibanii îşi impun forma lor strictă de Sharia.



În timpul emisiunii, Trump a avut, de asemenea, cuvinte dure la adresa preşedintelui afgan Ashraf Ghani – care a fugit din Afganistan în weekend, iar acum se află în Emiratele Arabe Unite. El l-a numit pe Ghani un „mare escroc”, care „a scăpat cu o crimă”.



„Am vrut ca ei să încheie o înţelegere cu guvernul afgan. Acum, nu am avut niciodată multă încredere, sincer, în Ghani. Am spus deschis şi clar că am crezut că este un escroc total. Dar nu l-am plăcut niciodată şi cred că, pe baza scăpării sale cu bani, nu ştiu, poate că este o poveste adevărată. Aş bănui că este. Tot ce trebuie să faci este să te uiţi la stilul său de viaţă, să-i studiezi casele, unde locuieşte. A scăpat de crimă în foarte multe, foarte multe moduri diferite”, a mai spus Trump.

Fostul preşedinte a intervenit de mai multe ori săptămâna aceasta în legătură cu Afganistanul.



Pe 15 august, Trump l-a criticat pe Biden pentru că nu a „urmat planul” pe care, potrivit lui, administraţia Trump i l-a lăsat lui Biden. Pe 16 august, el a spus că situaţia din Afganistan ar fi fost „total diferită” cu el la conducere, potrivit Mediafax.